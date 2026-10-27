Ordre i aventura (Acords)

Diu que has entès la sola llei i el seu imperi

Acords Acords
Mishima
mishima ordre i aventura
mishima ordre i aventura

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: FA#m SI FA#m SI

Diu que has enFA#mtès la sola llei i el seu imSIperi,
que tota meMIsura ha de ser estranya al seu poFA#der.
Hi ha una dama LAblanca que t'espera ordint el gran misSIteri,
hi ha una MIbarca amb un rei ferit i pecaFA#→LAdor.

Tot és SIordre i avenMItura, LA
tot és SIordre i avenMItura.

Si avui et sents sol i creus que has perFA#mdut el teu senSIderi,
i et pintaMIrà un camí d'argent sobre el mar FA#fosc.
Diu que ella és LApura, però contamina el teu criSIteri.
Qui s'hi encoMImana viu per sempre sota una altra FA#→LAllum.

Entre SIl'ordre i l'avenMItuLAra,
entre SIl'ordre i l'avenMItuLAra,
entre SIl'ordre, l'avenMItura.

FA#m SI MI FA#
LA SI MI FA#
LA SI MI LA SI MI LA SI MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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