La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
FA#m SI FA#m SI
Diu que has en
FA#mtès la sola llei i el seu im SIperi,
que tota me
MIsura ha de ser estranya al seu po FA#der.
Hi ha una dama
LAblanca que t'espera ordint el gran mis SIteri,
hi ha una
MIbarca amb un rei ferit i peca FA#→ LAdor.
Tot és
SIordre i aven MItura, LA
tot és
SIordre i aven MItura.
Si avui et sents sol i creus que has per
FA#mdut el teu sen SIderi,
i et pinta
MIrà un camí d'argent sobre el mar FA#fosc.
Diu que ella és
LApura, però contamina el teu cri SIteri.
Qui s'hi enco
MImana viu per sempre sota una altra FA#→ LAllum.
Entre
SIl'ordre i l'aven MItu LAra,
entre
SIl'ordre i l'aven MItu LAra,
entre
SIl'ordre, l'aven MItura. FA#m SI MI FA# LA SI MI FA# LA SI MI LA SI MI LA SI MI
Diu que has en
que tota me
Hi ha una dama
hi ha una
Tot és
tot és
Si avui et sents sol i creus que has per
i et pinta
Diu que ella és
Qui s'hi enco
Entre
entre
entre