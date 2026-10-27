SOLQuantes vegades hem caiDOgut al forat!
REQuantes vegades hem tingut MImpor, hem tingut fam!
SOLQuantes vegades ens hem proDOmès seguir endavant
REomplint cabassos, sortint del MImfang!
SOLFins aleshores t'he deDOmanat
desemboirar-me, tornar-me REprat,
tornar-me sol, tornar-me MImllum, tornar-me gra.
SOLExtraordinàriament caDOpaç
d'allò normal fer-ho espeREcial.
Amor fugaç, fulla caduMImca,
camí d'estels fins a la DOlluna. RE MIm
REQuin orgull comparDOtir-te en la bataSOLlla!
REQuin orgull sentir-te a DOprop, sent jo tan SOLlluny!
SOLQuantes vegades hem guaDOnyat el combat!
REQuantes vegades hem sigut MImplor, hem sigut mar!
SOLQuantes marees i quanDOtes oceà!
REQuantes les aigües, quantes MImles mans!
SOLSortim a fora, veuràs DOdesglaç.
Trobem-nos ara, anem pas a REpas.
Serem la llum, serem MImcançó, serem la falç.
SOLExtraordinàriament caDOpaç
d'allò normal fer-ho espeREcial.
Amor fugaç, fulla caMImduca,
camí d'estels fins a la DOlluna. RE MIm
REQuin orgull comparDOtir-te en la bataSOLlla!
REQuin orgull sentir-te a DOprop, sent jo tan SOLlluny!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.