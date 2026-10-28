Ós bipolar (Acords)

Quan calla el piano, renilla la nit

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet os bipolar
quimi portet os bipolar
SI♭ DO SOL

SI♭Quan calla el piDOano, SOLrenilla la nit
SI♭el seu renill DOd'aire compriSOLmit.
SI♭A places horDOribles, piSOLxen gossets mudats
SI♭i panseixen les floDOretes dels jarSOLdins.

SI♭HiDOberSOLnat, planiSI♭fica el seu fuDOtur l'ós bipoSOLlar.
SI♭DolDOçaSOLment, avaSI♭lua el diagDOnòstic dels docSOLtors.
SI♭És DOfeSOLliç, somnoSI♭lent sota l'auDOrora boreSOLal.
SI♭Dins DOdel SOLcau, deixa SI♭la ment divaDOgar per mons miSOLllors.

SI♭ DOsus4 DO SOL
SI♭ DOsus4 DO SOL

SI♭ DO SOL

SI♭Dones femeDOnines i hoSOLmes masculins
SI♭reciclen reDOsidus radioacSOLtius.
SI♭I torna el DOpiano, s'eSOLvapora la nit,
hi ha SI♭gossets milioDOnaris adorSOLmits.

SI♭Cau DOla SOLneu, blanca i SI♭pura com les DOilles de l'ESOLgeu.
SI♭LenDOtaSOLment, s'esmiSI♭colen les glaDOceres dins del SOLmar.
SI♭XiuDOla el SOLvent meloSI♭dies inquieDOtants en sol meSOLnor.
SI♭CanDOta SOLl'ós la toSI♭nada del seu DOhimne bipoSOLlar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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