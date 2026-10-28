SI♭Quan calla el piDOano, SOLrenilla la nit SI♭el seu renill DOd'aire compriSOLmit. SI♭A places horDOribles, piSOLxen gossets mudats SI♭i panseixen les floDOretes dels jarSOLdins.
SI♭HiDOberSOLnat, planiSI♭fica el seu fuDOtur l'ós bipoSOLlar. SI♭DolDOçaSOLment, avaSI♭lua el diagDOnòstic dels docSOLtors. SI♭És DOfeSOLliç, somnoSI♭lent sota l'auDOrora boreSOLal. SI♭Dins DOdel SOLcau, deixa SI♭la ment divaDOgar per mons miSOLllors.
SI♭DOsus4DOSOL SI♭DOsus4DOSOL
SI♭DOSOL
SI♭Dones femeDOnines i hoSOLmes masculins SI♭reciclen reDOsidus radioacSOLtius. SI♭I torna el DOpiano, s'eSOLvapora la nit, hi ha SI♭gossets milioDOnaris adorSOLmits.
SI♭Cau DOla SOLneu, blanca i SI♭pura com les DOilles de l'ESOLgeu. SI♭LenDOtaSOLment, s'esmiSI♭colen les glaDOceres dins del SOLmar. SI♭XiuDOla el SOLvent meloSI♭dies inquieDOtants en sol meSOLnor. SI♭CanDOta SOLl'ós la toSI♭nada del seu DOhimne bipoSOLlar.