La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Parti
DO#mré a sa capi SItal
per guanyar-me es
LAquartos, per guanyar-me es SIquartos.
Parti
DO#mré a sa capi SItal
per guanyar-me es
LAquartos i poder tor SOL#nar. DO#mDemà ja he de tor SInar a ser a Barcelona. LATenc tractes i ne SIgocis que he d'atendre amb atenci DO#mó.
Avisa'm si has de
SIpassar per sa zona, LAdim quina ona, SOL#feim passar s'estona. DO#mQuè he de fer? Si tenc sa SIfeina tan enfora
de sa
LAmeva gent i de sa SIbona vida. DO#mQuè he de fer?
Se o meu fu
SIturo non está onde me LAsinto ben.
Eh! Que
SOL#vou facer?
Vou
LAmarchar alá pa capi SItal
pra gañar os
DO#mcartos, pra gañar os SIcartos.
Vou
LAmarchar alá pa capi SItal
pra gañar os
DO#mcartos, pra gañar os SOL#cartos.
Non marchei e
DO#mxa quero volver. Ey- SIey-ey!
No he partit i vull tor
LAnar, Na-na- SIna!
Amb patrimoni per gas
DO#mtar. Ya-ya- SIya!
Coa xente toda do lu
LAgar. Na-na- SOL#na! DO#mAlegría pa todo o SIdía, viñen coa miña amiga Ma LAria
e cos billetes que ga
SInamos de sol a sol, día a DO#mdía
parte todo, rómpe
SIo, dende Mallorca ata Ga LAlicia
que tou cansado de tar no
SOL#curro e solo penso que hoxe perdo o con DO#mtrol
hoxe gasto
SOL#todo
en mariscadas, en marihuana, en anís do
DO#mmono
non marchar ninguén, que queden
SOL#todos
que a vida non compartida sempre soupo
DO#mpouco.
Por eso parti
LAré a sa capi SItal
per guanyar-me es
DO#mquartos, per guanyar-me es SIquartos.
Parti
LAré a sa capi SItal
per guanyar-me es
DO#mquartos i poder tor SOL#nar.
Non marchei e
DO#mxa quero volver. Ey- SIey-ey!
No he partit i vull tor
LAnar, Na-na- SIna!
Amb patrimoni per gas
DO#mtar. Ya-ya- SIya!
Coa xente toda do lu
LAgar. Na-na- SOL#na!
per guanyar-me es
Parti
per guanyar-me es
Avisa'm si has de
de sa
Se o meu fu
Eh! Que
Vou
pra gañar os
Vou
pra gañar os
Non marchei e
No he partit i vull tor
Amb patrimoni per gas
Coa xente toda do lu
e cos billetes que ga
parte todo, rómpe
que tou cansado de tar no
hoxe gasto
en mariscadas, en marihuana, en anís do
non marchar ninguén, que queden
que a vida non compartida sempre soupo
Por eso parti
per guanyar-me es
Parti
per guanyar-me es
Non marchei e
No he partit i vull tor
Amb patrimoni per gas
Coa xente toda do lu