Os cartos (Acords)

Partiré a sa capital

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume sant domingo forever
maria jaume sant domingo forever

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

PartiDO#mré a sa capiSItal
per guanyar-me es LAquartos, per guanyar-me es SIquartos.
PartiDO#mré a sa capiSItal
per guanyar-me es LAquartos i poder torSOL#nar.

DO#mDemà ja he de torSInar a ser a Barcelona.
LATenc tractes i neSIgocis que he d'atendre amb atenciDO#mó.
Avisa'm si has de SIpassar per sa zona,
LAdim quina ona, SOL#feim passar s'estona.

DO#mQuè he de fer? Si tenc sa SIfeina tan enfora
de sa LAmeva gent i de sa SIbona vida.
DO#mQuè he de fer?
Se o meu fuSIturo non está onde me LAsinto ben.
Eh! Que SOL#vou facer?

Vou LAmarchar alá pa capiSItal
pra gañar os DO#mcartos, pra gañar os SIcartos.
Vou LAmarchar alá pa capiSItal
pra gañar os DO#mcartos, pra gañar os SOL#cartos.
Non marchei e DO#mxa quero volver. Ey-SIey-ey!
No he partit i vull torLAnar, Na-na-SIna!
Amb patrimoni per gasDO#mtar. Ya-ya-SIya!
Coa xente toda do luLAgar. Na-na-SOL#na!

DO#mAlegría pa todo o SIdía, viñen coa miña amiga MaLAria
e cos billetes que gaSInamos de sol a sol, día a DO#mdía
parte todo, rómpeSIo, dende Mallorca ata GaLAlicia
que tou cansado de tar no SOL#curro e solo penso que hoxe perdo o conDO#mtrol
hoxe gasto SOL#todo
en mariscadas, en marihuana, en anís do DO#mmono
non marchar ninguén, que queden SOL#todos
que a vida non compartida sempre soupo DO#mpouco.

Por eso partiLAré a sa capiSItal
per guanyar-me es DO#mquartos, per guanyar-me es SIquartos.
PartiLAré a sa capiSItal
per guanyar-me es DO#mquartos i poder torSOL#nar.
Non marchei e DO#mxa quero volver. Ey-SIey-ey!
No he partit i vull torLAnar, Na-na-SIna!
Amb patrimoni per gasDO#mtar. Ya-ya-SIya!
Coa xente toda do luLAgar. Na-na-SOL#na!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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