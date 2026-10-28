RETot REsus4just REsus2tinc 10 REanys. La vida ja m'esREsus4pera, carreREsus2tera enREllà. Fa SImsol SOLi el dia és RE→REsus4blau. REsus2RE SenREsus4to REsus2dies REgrans que els dies han fuREsus4git i l'esREsus2tiu s'ha acaREbat, ja SImplouSOLi no paraRErà. REsus4REsus2RE
SImA l'escola SOLfabrico estrelles i REnaus per volar prop LAd'elles. SImQuan travesso SOLl'atmosfera, el MIm7mestre diu que així no aprendré LAres.
REAvui SImhe vist un ovni. REHe esperat tant temps que aquest SImcop no és un somni. FA#mJa, ja són aLAquí. RERaigs X, pisSImtola de làser. REJa he dit adéu als comSImpanys de la classe. FA#mHan rigut de LAmi.
REHe REsus4fetREsus213 REanys. La noia que m'aREsus4grada em treu REsus2més de dos REpams i SImnoSOLem fa cap REcas. REsus4REsus2RE AREsus4vuihi REsus2ha excursiREó. Anem al cemenREsus4tiri, quan de REsus2cop s'ha fet REfosc i alSImgúSOLem fa un peREtó. REsus4REsus2RE
SImQuan acaricio SOLla seva cara, REnoto que té esLAcames, SImi quan l'enfoco SOLamb la llanterna, s'esMIm7panta i em diu que ha de marLAxar.
REAvui SImhe vist un ovni. REHe esperat tant temps que aquest SImcop no és un somni. FA#mJa, ja són aLAquí. RERaigs X, pisSImtola de làser. REJa he dit adéu als comSImpanys de la classe. FA#mHan rigut de LAmi.
REAra REsus4→REsus2ja m'he fet REgran, però em sento com el REsus4nen que teREsus2nia 10 REanys.