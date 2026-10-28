Ovni 84 (Acords)

Tot just tinc 10 anys

Acords Acords
Sidonie
Sidonie Catalan Graffiti portada_528x396
Sidonie Catalan Graffiti portada_528x396
RETot REsus4just REsus2tinc 10 REanys.
La vida ja m'esREsus4pera, carreREsus2tera enREllà.
Fa SImsol SOLi el dia és RE→REsus4blau. REsus2 RE
SenREsus4to REsus2dies REgrans
que els dies han fuREsus4git i l'esREsus2tiu s'ha acaREbat,
ja SImplouSOLi no paraRErà. REsus4 REsus2 RE

SImA l'escola SOLfabrico estrelles
i REnaus per volar prop LAd'elles.
SImQuan travesso SOLl'atmosfera,
el MIm7mestre diu que així no aprendré LAres.

REAvui SImhe vist un ovni.
REHe esperat tant temps que aquest SImcop no és un somni.
FA#mJa, ja són aLAquí.
RERaigs X, pisSImtola de làser.
REJa he dit adéu als comSImpanys de la classe.
FA#mHan rigut de LAmi.

REHe REsus4fetREsus213 REanys.
La noia que m'aREsus4grada em treu REsus2més de dos REpams
i SImnoSOLem fa cap REcas. REsus4 REsus2 RE
AREsus4vuihi REsus2ha excursiREó.
Anem al cemenREsus4tiri, quan de REsus2cop s'ha fet REfosc
i alSImSOLem fa un peREtó. REsus4 REsus2 RE

SImQuan acaricio SOLla seva cara,
REnoto que té esLAcames,
SImi quan l'enfoco SOLamb la llanterna,
s'esMIm7panta i em diu que ha de marLAxar.

REAvui SImhe vist un ovni.
REHe esperat tant temps que aquest SImcop no és un somni.
FA#mJa, ja són aLAquí.
RERaigs X, pisSImtola de làser.
REJa he dit adéu als comSImpanys de la classe.
FA#mHan rigut de LAmi.

REAra REsus4→REsus2ja m'he fet REgran,
però em sento com el REsus4nen que teREsus2nia 10 REanys.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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