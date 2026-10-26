Oxigen (Acords)

M'agradaria trobar-me dins l'aire

Acords Acords
Gossos
gossos oxigen
gossos oxigen
M'aFA#mgradaria troREbar-me dins l'aire
que respires per un moLAment.
M'aFA#mgradaria treREpitjar a terra
en ferm i tu al meu cosMItat.

El FA#mmeu reflex REdins dels teus ulls
buits com aparaLAdors.
FA#mI el silenREci es trenca.
M'agradaria fer-ho miMIllor.

I reREboto i no et trobo a prop.

FA#mTusempre MIhas espeFA#mratalguMIna
seREnyal obserLAvant RErere la finesMItra.
FA#mJo no et MIpuc ensenyar FA#mels colors MIdel
mar; REal teu daLAvant tens REla porta oberMIta.

VolFA#mdria dir-te REtantes coses,
però per mi mai tens un moLAment.
FA#mPersegueixo els REnostres somnis
i a tu t'és indifeMIrent.

TanFA#mtes mentides i tanREtes històries
i em sembla que no saps qui LAsoc.
FA#mI el silenREci ens trenca.
M'agradaria ser molt miMIllor.

I no et REtrobo enlloc.

FA#mTusempre MIhas espeFA#mratalguMIna
seREnyal obserLAvant RErere la finesMItra.
FA#mJo no et MIpuc ensenyar FA#mels colors MIdel
mar; REal teu daLAvant tens REla porta oberMIta.

FA#m MI FA#m MI RE LA RE MI x2

REHe recorLAdat el vell FA#mfar de vuit REbraços.
No vam dormir LAi vam parFA#mlar fins veure REel sol.
On puc trobar LAun nou camí FA#mrere els teus REpassos?
Vull una alLAtra nit per poFA#mder dir tot el que REsento.

FA#mTusempre MIhas espeFA#mratalguMIna
seREnyal obserLAvant RErere la finesMItra.
FA#mJo no et MIpuc ensenyar FA#mels colors MIdel
mar; REal teu daLAvant tens REla porta oberMIta.
FA#mDilluns no MIexisFA#mteixes, diMImarts
desREpertes i LAesREtem junts fins dimeMIcres;
FA#mdijous MIveus la FA#mllum, ja MIve
diREvendres, de fesLAta, REdissabte i diumenMIge.
FA#mTu sempre MIhas espeFA#mrat alguMIna
seREnyal obserLAvant RErere la finesMItra.
FA#mJo no et MIpuc ensenyar FA#mels colors MIdel
mar; REal teu daLAvant tens REla porta oberMIta.

FA#m MI FA#m MI RE LA RE MI x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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