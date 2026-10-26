M'a
FA#mgradaria tro REbar-me dins l'aire
que respires per un mo
LAment.
M'a
FA#mgradaria tre REpitjar a terra
en ferm i tu al meu cos
MItat.
El
FA#mmeu reflex REdins dels teus ulls
buits com apara
LAdors. FA#mI el silen REci es trenca.
M'agradaria fer-ho mi
MIllor.
I re
REboto i no et trobo a prop. FA#mTusempre MIhas espe FA#mratalgu MIna
se
REnyal obser LAvant RErere la fines MItra. FA#mJo no et MIpuc ensenyar FA#mels colors MIdel
mar;
REal teu da LAvant tens REla porta ober MIta.
Vol
FA#mdria dir-te REtantes coses,
però per mi mai tens un mo
LAment. FA#mPersegueixo els REnostres somnis
i a tu t'és indife
MIrent.
Tan
FA#mtes mentides i tan REtes històries
i em sembla que no saps qui
LAsoc. FA#mI el silen REci ens trenca.
M'agradaria ser molt mi
MIllor.
I no et
REtrobo enlloc. FA#mTusempre MIhas espe FA#mratalgu MIna
se
REnyal obser LAvant RErere la fines MItra. FA#mJo no et MIpuc ensenyar FA#mels colors MIdel
mar;
REal teu da LAvant tens REla porta ober MIta. FA#m MI FA#m MI RE LA RE MI x2 REHe recor LAdat el vell FA#mfar de vuit REbraços.
No vam dormir
LAi vam par FA#mlar fins veure REel sol.
On puc trobar
LAun nou camí FA#mrere els teus REpassos?
Vull una al
LAtra nit per po FA#mder dir tot el que REsento. FA#mTusempre MIhas espe FA#mratalgu MIna
se
REnyal obser LAvant RErere la fines MItra. FA#mJo no et MIpuc ensenyar FA#mels colors MIdel
mar;
REal teu da LAvant tens REla porta ober MIta. FA#mDilluns no MIexis FA#mteixes, di MImarts
des
REpertes i LAes REtem junts fins dime MIcres; FA#mdijous MIveus la FA#mllum, ja MIve
di
REvendres, de fes LAta, REdissabte i diumen MIge. FA#mTu sempre MIhas espe FA#mrat algu MIna
se
REnyal obser LAvant RErere la fines MItra. FA#mJo no et MIpuc ensenyar FA#mels colors MIdel
mar;
REal teu da LAvant tens REla porta ober MIta. FA#m MI FA#m MI RE LA RE MI x2
que respires per un mo
M'a
en ferm i tu al meu cos
El
buits com apara
M'agradaria fer-ho mi
I re
se
mar;
Vol
però per mi mai tens un mo
i a tu t'és indife
Tan
i em sembla que no saps qui
M'agradaria ser molt mi
I no et
se
mar;
No vam dormir
On puc trobar
Vull una al
se
mar;
des
di
se
mar;