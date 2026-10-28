Paff, el drac màgic (Acords)

Paff era un drac màgic que vivia al fons del mar

Acords Acords
Falsterbo 3
falsterbo 3 folk
falsterbo 3 folk
SOL RE DO SOL

SOLPaff era un drac màREgic que viDOvia al fons del SOLmar,
DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar.
SOLPaff era un drac REmàgic que DOvivia al fons del SOLmar,
DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar. SOL

Hi havia un nen REpetit que se DOl'estimava SOLmolt,
es DOtrobaven a la platSOLja tot jugant de DOsol a REsol.
SOLTots dos van prepaRErar un viDOatge molt SOLllarg:
DOvolien anar a SOLveure el món i DOtravesREsar la SOLmar. RE

SOLPaff era un drac màREgic que viDOvia al fons del SOLmar,
DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar.
SOLPaff era un drac REmàgic que DOvivia al fons del SOLmar,
DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar. SOL

Quan hi havia REtempesta, s'ho arDOreglaven molt SOLbé:
enfiDOlant-se a la cua SOLd'en Paff, vigilava DOel REvent.
SOLNobles, reis i REprínceps s'incliDOnaven al seu SOLpas,
i DOquan Paff els SOLva fer un crit, els piDOrates REvan caSOLllar. RE

SOLPaff era un drac màREgic que viDOvia al fons del SOLmar,
DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar.
SOLPaff era un drac REmàgic que DOvivia al fons del SOLmar,
DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar. SOL

Els dracs viuen per REsempre, DOperò els nens es fan SOLgrans.
Va DOconèixer altres SOLllocs pel món, que li DOvan agradar REtant
SOLque una nit molt REgrisa i trista el DOnen el va SOLdeixar
i els DObrams de SOLjoia d'aquell DOdrac es REvan acaSOLbar. RE

SOLDoblegant el seu llarg REcoll, el DOdrac es va alluSOLnyar.
SemDOblava que estava SOLplovent quan es va poDOsar a ploRErar.
SOLTot sol, molt trist i REmoix, el DOdrac es va alluSOLnyar
i a DOpoc a poc, molt SOLlentament, se'n va DOtornar al REfons del SOLmar. RE

SOLAl fons del mar dels REsomnis, en DOPaff t'està esSOLperant.
Si el DOcrides quan t'aSOLdormis, vindrà a juDOgar salREtant,
SOLperquè de nens n'hi ha REsempre i alDOguns mai no es fan SOLgrans,
i en DOPaff es posa aSOLlegre si el criDOdem REtots canSOLtant. RE

SOLPaff era un drac màREgic que viDOvia al fons del SOLmar,
DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar.
SOLPaff era un drac REmàgic que DOvivia al fons del SOLmar,
DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi