SOLPaff era un drac màREgic que viDOvia al fons del SOLmar, DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar. SOLPaff era un drac REmàgic que DOvivia al fons del SOLmar, DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar. SOL
Hi havia un nen REpetit que se DOl'estimava SOLmolt, es DOtrobaven a la platSOLja tot jugant de DOsol a REsol. SOLTots dos van prepaRErar un viDOatge molt SOLllarg: DOvolien anar a SOLveure el món i DOtravesREsar la SOLmar. RE
SOLPaff era un drac màREgic que viDOvia al fons del SOLmar, DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar. SOLPaff era un drac REmàgic que DOvivia al fons del SOLmar, DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar. SOL
Quan hi havia REtempesta, s'ho arDOreglaven molt SOLbé: enfiDOlant-se a la cua SOLd'en Paff, vigilava DOel REvent. SOLNobles, reis i REprínceps s'incliDOnaven al seu SOLpas, i DOquan Paff els SOLva fer un crit, els piDOrates REvan caSOLllar. RE
SOLPaff era un drac màREgic que viDOvia al fons del SOLmar, DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar. SOLPaff era un drac REmàgic que DOvivia al fons del SOLmar, DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar. SOL
Els dracs viuen per REsempre, DOperò els nens es fan SOLgrans. Va DOconèixer altres SOLllocs pel món, que li DOvan agradar REtant SOLque una nit molt REgrisa i trista el DOnen el va SOLdeixar i els DObrams de SOLjoia d'aquell DOdrac es REvan acaSOLbar. RE
SOLDoblegant el seu llarg REcoll, el DOdrac es va alluSOLnyar. SemDOblava que estava SOLplovent quan es va poDOsar a ploRErar. SOLTot sol, molt trist i REmoix, el DOdrac es va alluSOLnyar i a DOpoc a poc, molt SOLlentament, se'n va DOtornar al REfons del SOLmar. RE
SOLAl fons del mar dels REsomnis, en DOPaff t'està esSOLperant. Si el DOcrides quan t'aSOLdormis, vindrà a juDOgar salREtant, SOLperquè de nens n'hi ha REsempre i alDOguns mai no es fan SOLgrans, i en DOPaff es posa aSOLlegre si el criDOdem REtots canSOLtant. RE
SOLPaff era un drac màREgic que viDOvia al fons del SOLmar, DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar. SOLPaff era un drac REmàgic que DOvivia al fons del SOLmar, DOperò sol s'aSOLvorria molt i DOsortia a juREgar. SOL