Pàgines negres (Acords)

Hem de fer fora aquesta gent que truquen de matinada

Acords Acords
Auxili
Tresors - Acords i lletres d'Auxili per a guitarra i ukelele
Tresors - Acords i lletres d'Auxili per a guitarra i ukelele
ToMI♭mrnen dies de RE♭dol, cares al MI♭msol
i caça als RE♭pobles rebels.
MI♭mTornen gavines al RE♭port,
banderes MI♭mde la mort al RE♭vent.
MI♭mTornen trets de canRE♭ons, metralla i MI♭mplom,
patrons que tRE♭allen anhels.
MI♭mTornen les teles al RE♭front,
ara treMI♭mmola el seu poRE♭der.

Vénen les SIserps, muden les pells,
MI♭mvisten de taronja i de blau RE♭cel.
Treuen les SIdents,
blanquejats pels senyorets,
MI♭mpàgines negres escRE♭riuen.

Hi ha una teMI♭mmpesta que trona als nostres carrers.
SISom la resposta que ara avaRE♭nça
i ara desMI♭mperta, hem de fer fora a aquesta gent
SIque truquen de matiRE♭nada.

Hi ha una teMI♭mmpesta que trona als nostres carrers.
SISom la resposta que ara avaRE♭nça
i ara desMI♭mperta, hem de fer fora a aquesta gent
SIque truquen de matiRE♭nada.

MI♭m SI RE♭

MI♭mTornen els gasos i el fRE♭um, bales als MI♭mulls,
mitjans que RE♭callen les veus.
MI♭mTornen els signes obscRE♭urs,
mai s'esMI♭mborraren eixes RE♭creus.

MI♭mTorna la sang i el joc RE♭brut, por al disMI♭mcurs,
matons que es RE♭creuen hereus.
MI♭mTornen i aiquexen els mRE♭urs,
arranMI♭mcant-nos les aRE♭rrels.

Vénen les SIserps, muden les pells,
MI♭mvisten de taronja i de blau RE♭cel.
Treuen les SIdents,
blanquejats pels senyorets,
MI♭mpàgines negres escRE♭riuen.

Hi ha una teMI♭mmpesta que trona als nostres carrers.
SISom la resposta que ara avaRE♭nça
i ara desMI♭mperta, hem de fer fora a aquesta gent
SIque truquen de matiRE♭nada.

Hi ha una teMI♭mmpesta que trona als nostres carrers.
SISom la resposta que ara avaRE♭nça
i ara desMI♭mperta, hem de fer fora a aquesta gent
SIque truquen de matiRE♭nada.

MI♭mLa mateixa cara, la mateixa plata,
la mateixa SIrata, la mateRE♭ixa poli.
MI♭mPipa, porra, placa i gorra,
torna el nazi com zombi.
SITorna la nit i torna RE♭el gris.
Puto país paMI♭mtètic.
Canta auxili si torna la por al barri.
SICauen les caretes dels que RE♭sempre han protegit.
Canta MI♭mauxili si torna la por al barri.
Cauen les SIcaretes si ens tornem a alçar unRE♭its contra l'enemic.
I eSIsquiva la bala que mata, la serp, el poli i la rata.
AtMI♭maca el canó que dispara, al blau, RE♭la gavina i l'estaca.
EsSIquiva la bala que mata, i crida prou,
sols volíem la pau. MI♭mPàgines negres esRE♭criuen.

Hi ha una teMI♭mmpesta que trona als nostres carrers.
SISom la resposta que ara avaRE♭nça
i ara desMI♭mperta, hem de fer fora a aquesta gent
SIque truquen de matiRE♭nada.

Hi ha una teMI♭mmpesta que trona als nostres carrers.
SISom la resposta que ara avaRE♭nça
i ara desMI♭mperta, hem de fer fora a aquesta gent
SIque truquen de matiRE♭nada.

MI♭m SI RE♭

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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