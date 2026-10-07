To
MI♭mrnen dies de RE♭dol, cares al MI♭msol
i caça als
RE♭pobles rebels. MI♭mTornen gavines al RE♭port,
banderes
MI♭mde la mort al RE♭vent. MI♭mTornen trets de can RE♭ons, metralla i MI♭mplom,
patrons que t
RE♭allen anhels. MI♭mTornen les teles al RE♭front,
ara tre
MI♭mmola el seu po RE♭der.
Vénen les
SIserps, muden les pells, MI♭mvisten de taronja i de blau RE♭cel.
Treuen les
SIdents,
blanquejats pels senyorets,
MI♭mpàgines negres esc RE♭riuen.
Hi ha una te
MI♭mmpesta que trona als nostres carrers. SISom la resposta que ara ava RE♭nça
i ara des
MI♭mperta, hem de fer fora a aquesta gent SIque truquen de mati RE♭nada.
Hi ha una te
MI♭mmpesta que trona als nostres carrers. SISom la resposta que ara ava RE♭nça
i ara des
MI♭mperta, hem de fer fora a aquesta gent SIque truquen de mati RE♭nada. MI♭m SI RE♭ MI♭mTornen els gasos i el f RE♭um, bales als MI♭mulls,
mitjans que
RE♭callen les veus. MI♭mTornen els signes obsc RE♭urs,
mai s'es
MI♭mborraren eixes RE♭creus. MI♭mTorna la sang i el joc RE♭brut, por al dis MI♭mcurs,
matons que es
RE♭creuen hereus. MI♭mTornen i aiquexen els m RE♭urs,
arran
MI♭mcant-nos les a RE♭rrels.
Vénen les
SIserps, muden les pells, MI♭mvisten de taronja i de blau RE♭cel.
Treuen les
SIdents,
blanquejats pels senyorets,
MI♭mpàgines negres esc RE♭riuen.
Hi ha una te
MI♭mmpesta que trona als nostres carrers. SISom la resposta que ara ava RE♭nça
i ara des
MI♭mperta, hem de fer fora a aquesta gent SIque truquen de mati RE♭nada.
Hi ha una te
MI♭mmpesta que trona als nostres carrers. SISom la resposta que ara ava RE♭nça
i ara des
MI♭mperta, hem de fer fora a aquesta gent SIque truquen de mati RE♭nada. MI♭mLa mateixa cara, la mateixa plata,
la mateixa
SIrata, la mate RE♭ixa poli. MI♭mPipa, porra, placa i gorra,
torna el nazi com zombi.
SITorna la nit i torna RE♭el gris.
Puto país pa
MI♭mtètic.
Canta auxili si torna la por al barri.
SICauen les caretes dels que RE♭sempre han protegit.
Canta
MI♭mauxili si torna la por al barri.
Cauen les
SIcaretes si ens tornem a alçar un RE♭its contra l'enemic.
I e
SIsquiva la bala que mata, la serp, el poli i la rata.
At
MI♭maca el canó que dispara, al blau, RE♭la gavina i l'estaca.
Es
SIquiva la bala que mata, i crida prou,
sols volíem la pau.
MI♭mPàgines negres es RE♭criuen.
Hi ha una te
MI♭mmpesta que trona als nostres carrers. SISom la resposta que ara ava RE♭nça
i ara des
MI♭mperta, hem de fer fora a aquesta gent SIque truquen de mati RE♭nada.
Hi ha una te
MI♭mmpesta que trona als nostres carrers. SISom la resposta que ara ava RE♭nça
i ara des
MI♭mperta, hem de fer fora a aquesta gent SIque truquen de mati RE♭nada. MI♭m SI RE♭
i caça als
banderes
patrons que t
ara tre
Vénen les
Treuen les
blanquejats pels senyorets,
Hi ha una te
i ara des
Hi ha una te
i ara des
mitjans que
mai s'es
matons que es
arran
Vénen les
Treuen les
blanquejats pels senyorets,
Hi ha una te
i ara des
Hi ha una te
i ara des
la mateixa
torna el nazi com zombi.
Puto país pa
Canta auxili si torna la por al barri.
Canta
Cauen les
I e
At
Es
sols volíem la pau.
Hi ha una te
i ara des
Hi ha una te
i ara des