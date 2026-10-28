País de carretera (Acords)

Si un dia la derrota és la tristesa

Acords Acords
Feliu Ventura
feliu ventura musica i lletra
feliu ventura musica i lletra
SOL RE SOL

Si un SOLdia la derRErota és la trisMImtesa
que caREmina contra el mar DO
en la SOLcalma d'un paREís de carreMImtera
secunREdària i hosDOtil, SIm
no abanLAmdones ni reSOLsignes l'aleFAgria
a caMImllar o a dorREmir.

SOL RE SOL

Que la hisSOLtòria no se REsalte ni dos MImversos,
que no REpare a respiDOrar.
AliSOLmenta de meREmòria l'espeMImrança:
no la REtornes serDOvil. SIm
Ni comLAmbines la deSOLsídia traFAïdora
i la iMImdea de parREtir.

SOL RE SOL

I si un SOLdia és eneREmiga la veMImreda
i és diREfícil avanDOçar,
no desSOLcanses, ni clauREdiques, ni t'enMImtregues,
i al fiREnal venceDOràs. SIm
La vicLAmtòria està en no reSOLgalar-se a un FAamo
ni renMImdir-se a l'opresREsor.

SOL RE SOL

Un idiSOLoma no és proREblema, ni és MImexcusa,
ni és coarREtada del poDOder.
Que no inSOLtenten supriREmir-te sobre un MImmapa
en desREpatxos de DOsal: SIm
no poLAmdran apaSOLgar una esFAtrella
ni desMImconnectar el RESol.

SOL RE SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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