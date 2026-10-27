País normal (Acords)

Deixar gent sense casa i cases sense gent és normal en un país normal

Acords Acords
Sílvia Tomàs
LADeixar gent sense casa i cases sense SI♭gent és normal en un país normal.
LAQue el mercat sigui lliure i el poble esSI♭clau és normal en un país normal.
LABusques feina? Normal. Això és SI♭normal en un país normal.
LAQue pocs decideixin per tots és SI♭normal en un país normal.

Pagar impostos REmque financen guerres és normal SI♭en un país normal.
Que l'aliment que ha REmde nodrir t’emmalalteixi és norSI♭mal en un país normal.

LAmVendre el territori al millor postor és normal en SI♭un país normal.
LAmL’egoisme és normal en un paSI♭ís normal.
LAmL’opressió és normal en un paSI♭ís normal.
LAmDominació, explotació, submissió, SI♭competició…
LAmNormal, en un país SI♭normal.

REmEn un país normal, LAmvolem ser anormals.
REmEn un país normal, voLAmlem ser lliures, diferents,
REmalegres, dissidents, auLAmtogestionaris, folls,
REmrebutjant Estat, poder, LAmcompartint des de l’arrel…

SI♭En un país normal, anormal és estimar. LAm
SI♭En un país normal, anormal és transformar, LAm
SI♭cooperar, compartir, repartir. LAm
SI♭En un país normal, volem ser anormals. LAm
LA SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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