LADeixar gent sense casa i cases sense SI♭gent és normal en un país normal. LAQue el mercat sigui lliure i el poble esSI♭clau és normal en un país normal. LABusques feina? Normal. Això és SI♭normal en un país normal. LAQue pocs decideixin per tots és SI♭normal en un país normal.
Pagar impostos REmque financen guerres és normal SI♭en un país normal. Que l'aliment que ha REmde nodrir t’emmalalteixi és norSI♭mal en un país normal.
LAmVendre el territori al millor postor és normal en SI♭un país normal. LAmL’egoisme és normal en un paSI♭ís normal. LAmL’opressió és normal en un paSI♭ís normal. LAmDominació, explotació, submissió, SI♭competició… LAmNormal, en un país SI♭normal.
REmEn un país normal, LAmvolem ser anormals. REmEn un país normal, voLAmlem ser lliures, diferents, REmalegres, dissidents, auLAmtogestionaris, folls, REmrebutjant Estat, poder, LAmcompartint des de l’arrel…
SI♭En un país normal, anormal és estimar. LAm SI♭En un país normal, anormal és transformar, LAm SI♭cooperar, compartir, repartir. LAm SI♭En un país normal, volem ser anormals. LAm LASOLm