País petit (Acords)

El meu país és tan petit

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach verges 50
lluis llach verges 50
REEl meu país és tan FA#mpetit
que quan el sol se'n SImva a dormir,
REmai no està prou FA#msegur
SOLd'haver-lo MImvist.

Diuen les velles REsàviMImes
que és per això que REtorMImna.
Potser sí que eRExageMImren,
i tant se LAval!

És aiREFA#mcom m'aSOLgrada a MImmi,
LAi no en sabria dir res REmés.
FA#mCanto i sempre em SOLsaLAbré
malalt d'amor pel REmeu...

REEl meu país és tan FA#mpetit
que des de dalt d'un camSImpanar
REsempre es pot FA#mveure
el campaSOLnar veMImí.

Diuen que els poblets REtenen MImpor,
tenen por de senREtir-se MImsols,
tenen por de ser REmassa MImgrans,
tant se LAval!

És aiREFA#mcom m'aSOLgrada a MImmi,
LAi no en sabria dir res REmés.
FA#mCanto i sempre em SOLsaLAbré
malalt d'amor pel meu REpaís.

REEl meu país és tan FA#mpetit
que sempre cap dintre del SImcor
REsi és que la vida et FA#mporta
lluny d'aSOLquí. MIm

I ens fem contrabanREdisMImtes,
mentre no descoREbreiMImxin
detectors pels secrets REdel MImcor.
I és aiLAxí!

És aiREFA#mcom m'aSOLgrada a MImmi,
LAi no en sabria dir res REmés.
FA#mCanto i sempre em SOLsaLAbré
malalt d'amor pel meu REpaís.

REEl meu país és tan FA#mpetit
que quan el sol se'n SImva a dormir,
REmai no està prou FA#msegur
d'haSOLver-lo MImvist.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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