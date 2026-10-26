REEl meu país és tan FA#mpetit
que quan el sol se'n SImva a dormir,
REmai no està prou FA#msegur
SOLd'haver-lo MImvist.
Diuen les velles REsàviMImes
que és per això que REtorMImna.
Potser sí que eRExageMImren,
i tant se LAval!
És aiRExí FA#mcom m'aSOLgrada a MImmi,
LAi no en sabria dir res REmés.
FA#mCanto i sempre em SOLsaLAbré
malalt d'amor pel REmeu...
REEl meu país és tan FA#mpetit
que des de dalt d'un camSImpanar
REsempre es pot FA#mveure
el campaSOLnar veMImí.
Diuen que els poblets REtenen MImpor,
tenen por de senREtir-se MImsols,
tenen por de ser REmassa MImgrans,
tant se LAval!
És aiRExí FA#mcom m'aSOLgrada a MImmi,
LAi no en sabria dir res REmés.
FA#mCanto i sempre em SOLsaLAbré
malalt d'amor pel meu REpaís.
REEl meu país és tan FA#mpetit
que sempre cap dintre del SImcor
REsi és que la vida et FA#mporta
lluny d'aSOLquí. MIm
I ens fem contrabanREdisMImtes,
mentre no descoREbreiMImxin
detectors pels secrets REdel MImcor.
I és aiLAxí!
És aiRExí FA#mcom m'aSOLgrada a MImmi,
LAi no en sabria dir res REmés.
FA#mCanto i sempre em SOLsaLAbré
malalt d'amor pel meu REpaís.
REEl meu país és tan FA#mpetit
que quan el sol se'n SImva a dormir,
REmai no està prou FA#msegur
d'haSOLver-lo MImvist.
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