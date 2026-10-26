La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
LA♭RE♭ x4
LA♭Ungles brutes i RE♭un munt de reLA♭pels RE♭ LA♭enfilant-se a un RE♭arbre ple de LA♭préssecs verRE♭mells, LA♭després a la RE♭bassa tots nuLA♭ets, RE♭ LA♭vigilant la RE♭roba i que no arLA♭ribi el paRE♭gès. MI♭I a l'hora RE♭de berenar, MI♭pa amb vi i sucre o un RE♭tros de codoMI♭nyat, i després torRE♭nar al carrer amb el morro empastiLA♭fat.
Cap al tard haRE♭víem de paLA♭rar RE♭ LA♭de jugar al futRE♭bol i veure els LA♭carros pasRE♭sar, LA♭amb el gos al RE♭darrere lliLA♭gat, RE♭ LA♭petaner i sempre RE♭a l'aguait de LA♭no ser apedreRE♭gat. MI♭I després d'haRE♭ver sopat, MI♭pa torrat amb RE♭un bon tros de MI♭tall, a la fresca RE♭vigilats jugàvem a amaLA♭gar.
Anys enRE♭rere, LA♭penso què RE♭queda LA♭d'aquell que un diRE♭a va anar amb panSI♭talons curts i MI♭els genolls pelats.
LA♭El diumenge, a RE♭missa puntuLA♭al, RE♭ LA♭tocava diRE♭ana l'àvia LA♭sempre canRE♭tant. LA♭Em mudava de RE♭des del llit esLA♭tant RE♭ LA♭després d'un bon RE♭cossi de llet LA♭sempre creRE♭mant. MI♭El campanar RE♭deia clar, MI♭segons ella: RE♭veniu mudats. MI♭I després m'arriRE♭ava, això sí, ben encoloniLA♭at.
Anys enRE♭rere, LA♭penso què RE♭queda LA♭d'aquell que un diRE♭a va anar amb panSI♭talons curts i MI♭els genolls pelats.
DOmPotser és cert que FAmnomés recorRE♭dem allò que MI♭ens, agrada DOmperò què seriFAma d'aquestes RE♭nits sense MI♭una bona dosi de nostàlgia, gola avall?
LA♭Anys enRE♭rere, LA♭penso què RE♭queda LA♭d'aquell que un diRE♭a va anar amb panSI♭talons curts i MI♭els genolls pelats.