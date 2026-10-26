Pantalons curts i genolls pelats (Acords)

Ungles brutes i un munt de repels

Acords Acords
Els Pets
els pets brut natural
els pets brut natural

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

LA♭ RE♭ x4

LA♭Ungles brutes i RE♭un munt de reLA♭pels RE♭
LA♭enfilant-se a un RE♭arbre ple de LA♭préssecs verRE♭mells,
LA♭després a la RE♭bassa tots nuLA♭ets, RE♭
LA♭vigilant la RE♭roba i que no arLA♭ribi el paRE♭gès.
MI♭I a l'hora RE♭de berenar,
MI♭pa amb vi i sucre o un RE♭tros de codoMI♭nyat,
i després torRE♭nar al carrer amb el morro empastiLA♭fat.

Cap al tard haRE♭víem de paLA♭rar RE♭
LA♭de jugar al futRE♭bol i veure els LA♭carros pasRE♭sar,
LA♭amb el gos al RE♭darrere lliLA♭gat, RE♭
LA♭petaner i sempre RE♭a l'aguait de LA♭no ser apedreRE♭gat.
MI♭I després d'haRE♭ver sopat,
MI♭pa torrat amb RE♭un bon tros de MI♭tall,
a la fresca RE♭vigilats jugàvem a amaLA♭gar.

Anys enRE♭rere,
LA♭penso què RE♭queda
LA♭d'aquell que un diRE♭a va anar
amb panSI♭talons curts i MI♭els genolls pelats.

LA♭El diumenge, a RE♭missa puntuLA♭al, RE♭
LA♭tocava diRE♭ana l'àvia LA♭sempre canRE♭tant.
LA♭Em mudava de RE♭des del llit esLA♭tant RE♭
LA♭després d'un bon RE♭cossi de llet LA♭sempre creRE♭mant.
MI♭El campanar RE♭deia clar,
MI♭segons ella: RE♭veniu mudats.
MI♭I després m'arriRE♭ava, això sí, ben encoloniLA♭at.

Anys enRE♭rere,
LA♭penso què RE♭queda
LA♭d'aquell que un diRE♭a va anar
amb panSI♭talons curts i MI♭els genolls pelats.

DOmPotser és cert que FAmnomés recorRE♭dem
allò que MI♭ens, agrada
DOmperò què seriFAma d'aquestes RE♭nits
sense MI♭una bona dosi de nostàlgia, gola avall?

LA♭Anys enRE♭rere,
LA♭penso què RE♭queda
LA♭d'aquell que un diRE♭a va anar
amb panSI♭talons curts i MI♭els genolls pelats.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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