Panya (Acords)

(Ok, Panya siempre. Hey!)

Acords Acords
Zoo
REm
REm(Ok, Panya siempre. Hey!)
REm
REm(Panya, ok, yes).

REmPanya siempre bien, toros y placer, Real Madrid ganador de copa,
REmyo querer hacer aquí un gran hotel junto al mar, destrozad las rocas.
REmMr. Marshall: bé, how are you, my friend? Portavions al cel, it's okay!
REmMira que estem mel, que bé que ho passem, deixa-ho estar, que ara això no toca.
REmParador dels senyors d'Europa, caciquillos vinguts a més,
molt de trepa passant la, REmmopa
REmbarra lliure pa' fer l'idiota, mal negoci per als cambrers,
bon negoci pa' culo-REmboca.

SI♭Panya más Panya que nunca.
LAmPanya al congrés, Panya al banc,
REmPanya a totes les escoles,
REmPanya als cossos policials,
SI♭Panya des de la prehistòria,
LAmPanya a l'època feudal,
REmPanya als carrers i a les grades,
SI♭
SI♭Panya afilant el punyal.

REm
REmLa plaça està "abarrotà".

REmMafiosillos de puro i copa, senyorets de missa i burdel,
militars repartint esREmtopa,
REmdefensors de l'euro i la OTAN, el panal de la rica miel.
Armament, formigó i farREmlopa.

SI♭Panya más Panya que nunca.
LAmPanya al congrés, Panya al banc,
REmPanya a totes les escoles,
REmPanya als cossos policials,
SI♭Panya des de la prehistòria,
LAmPanya a l'època feudal,
REmPanya als carrers i a les grades,
SI♭
SI♭Panya afilant el punyal.

REm
REmLa plaça està "abarrotà".

SI♭La plaça està abarLAmrotà,
feixistes amb la mà alREmçà,
van amb la pitera unREmflà. (hmm!)
La verge corre espanSI♭tà.
Jo em defenc amb pistoletes LAmd'aigua,
carregades amb por i aiguarREmdent.
(Tan bonica com eres, EsREmpanya
i tan lletja que t'estan SI♭fent!)
La plaça està abarroLAmtà,
feixistes amb la mà alREmçà,
van amb la pitera unREmflà. (hmm!)
La verge corre espanSI♭tà.
Jo em defenc amb pistoletes LAmd'aigua,
carregades amb por i aiguarREmdent.
Tan bonica com eres, EsREmpanya
i tan lletja que t'estan REmfent!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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