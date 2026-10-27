REm REm(Ok, Panya siempre. Hey!) REm REm(Panya, ok, yes).
REmPanya siempre bien, toros y placer, Real Madrid ganador de copa, REmyo querer hacer aquí un gran hotel junto al mar, destrozad las rocas. REmMr. Marshall: bé, how are you, my friend? Portavions al cel, it's okay! REmMira que estem mel, que bé que ho passem, deixa-ho estar, que ara això no toca. REmParador dels senyors d'Europa, caciquillos vinguts a més, molt de trepa passant la, REmmopa REmbarra lliure pa' fer l'idiota, mal negoci per als cambrers, bon negoci pa' culo-REmboca.
SI♭Panya más Panya que nunca. LAmPanya al congrés, Panya al banc, REmPanya a totes les escoles, REmPanya als cossos policials, SI♭Panya des de la prehistòria, LAmPanya a l'època feudal, REmPanya als carrers i a les grades, SI♭ SI♭Panya afilant el punyal.
REm REmLa plaça està "abarrotà".
REmMafiosillos de puro i copa, senyorets de missa i burdel, militars repartint esREmtopa, REmdefensors de l'euro i la OTAN, el panal de la rica miel. Armament, formigó i farREmlopa.
SI♭Panya más Panya que nunca. LAmPanya al congrés, Panya al banc, REmPanya a totes les escoles, REmPanya als cossos policials, SI♭Panya des de la prehistòria, LAmPanya a l'època feudal, REmPanya als carrers i a les grades, SI♭ SI♭Panya afilant el punyal.
REm REmLa plaça està "abarrotà".
SI♭La plaça està abarLAmrotà, feixistes amb la mà alREmçà, van amb la pitera unREmflà. (hmm!) La verge corre espanSI♭tà. Jo em defenc amb pistoletes LAmd'aigua, carregades amb por i aiguarREmdent. (Tan bonica com eres, EsREmpanya i tan lletja que t'estan SI♭fent!) La plaça està abarroLAmtà, feixistes amb la mà alREmçà, van amb la pitera unREmflà. (hmm!) La verge corre espanSI♭tà. Jo em defenc amb pistoletes LAmd'aigua, carregades amb por i aiguarREmdent. Tan bonica com eres, EsREmpanya i tan lletja que t'estan REmfent!