DO#mPeus a la SIsorra i el MImar.
DO#mJo amb un moSIjito, de MIfons Mama SIDousha soDO#mnant.
DO#mVens i em SItoques el MIbraç,
DO#mrius treSImenda i em dMIius que el marSIcel t’ha mulMIlat.
I LAno sé quan ni FA#mcom
la cantaSIremLA,SOL#m FA#m
la ballaSIremLA,SOL#m FA#m
JulMIieta que t’has mullat la samaSIrreta,
posa’t al sol una estoDO#mneta.
Julieta, Julieta, JuSIlieta.
DO#m SI MI x2
DO#mS’omple la SIplatja de MIcop,
es DO#mposa a punSIxar una MIdj que ho SIpeta molt DO#mfort.
DO#mTu al SImarge del MImón
DO#mcorres vesSItida fins MIl’aigua
i t’enSIvio un peMItó.
I LAno sé quan ni FA#mcom
la cantaSIremLA,SOL#m FA#m
la ballaSIremLA,SOL#m FA#m
JulMIieta que t’has mullat la samaSIrreta,
posa’t al sol una estoDO#mneta.
Julieta, Julieta, JuSIlieta.
JulMIieta que t’has mullat la samaSIrreta,
posa’t al sol una estoDO#mneta.
Julieta, Julieta, JuSIlieta.
DO#mPapi SIposa-la al MIdisc.
DO#mPapi SIposa-la al MIdisc.
DO#mPapi SIposa-la al MIdisc.
Que DO#msaps que et SIfalta un MIhit.
La posaSIremLA,SOL#m FA#m
la cantaSIremLA,SOL#m FA#m
la ballaSIremLA,SOL#m FA#m
JulMIieta que t’has mullat la samaSIrreta,
posa’t al sol una estoDO#mneta.
Julieta, Julieta, JuSIlieta.
JulMIieta que t’has mullat la samaSIrreta,
posa’t al sol una estoDO#mneta.
Julieta, Julieta, JuSIlieta.
Amb la teva germaMIneta.
Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.