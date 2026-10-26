FA#mVaig buscar un amor jove i etern
com un MIsomni adolescent.
Vaig juSImgar-m’ho tot, vaig cometre errors,
i a poc a LApoc vaig anar enteDO#mnent.
Pots senFA#mtir-te sol envoltat de gent,
tot per MIcreure’t diferent.
Per troSImbar el tresor que s’amaga al fons,
primer LAcal saber fer DO#mnet.
LAAra sé que no exisMIteix un lloc millor
FA#mque el paradís entre els teus REbraços.
LAI poder viure sense el MIdubte dins el cor
FA#mfins on em portin els teus REpassos.
FA#m MI
FA#m
MI
FA#m
FA#mVaig sentir calor sota la pell
ancoMIrant-me en el moment.
I allà en SImla foscor, vaig comptar els segons,
desitLAjant que durés DO#mmés.
Vull doFA#mnar-t’ho tot, no em vull quedar res,
ja estic MIfart de mi mateix.
Soc la SImcarn i l’os, soc la ment i el cor
i la LAresta no val DO#mres.
LAAra sé que no exisMIteix un lloc millor
FA#mque el paradís entre els teus REbraços.
LAI poder viure sense el MIdubte dins el cor
FA#mfins on em portin els teus REpassos.
Massilia Sound FA#mSystem!
Coma beluga au mitan de la lenFA#mha
amor a tot enfueFA#mcat.
Coma leis ersas bacelant la còsFA#mta
amor a tot enneFA#mgat.
Coma lo vent corrent per lei carrièFA#mras
amor a tot escoFA#mbat.
Coma una bèsti fèra e galavarFA#mda
amor a tot devoFA#mrat.
Bate lo còr, pica mai FA#mfòrt,
la vida crida : “Que corre lo FA#msòrt” !
Aquò’s l’espòrt, cocha la FA#mmòrt,
la nau es lesta fau quitar lo FA#mpòrt.
Caufa lo sang, tòrna l’enFA#mfant,
lo jorn es clar que s’alunche l’aFA#mfan.
L’aire es gromand, fasem aFA#mvans,
vaqui lo temps de si donar d’enFA#mvams.
LAAra sé que no exisMIteix un lloc millor
FA#mque el paradís entre els teus REbraços.
LAI poder viure sense el MIdubte dins el cor
FA#mfins on em portin els teus REpassos.
FA#m MI
FA#m
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.