Paraula de senyor (Acords)

No me importa que me digan que te quiero

Acords Acords
Anegats
anegats mons differents
anegats mons differents
FA#m
FA#m RE LA LAsus2 x2

No me FA#mimporta que me digan que te REquiero,
me han pagao mucho diLAnero, para vender este MIcuerpo.
Estoy canFA#msada, ser tocada y deREseada, contra mi volunLAtad. MI
Y FA#mpor eso me voy a tu REisla,
me refugio en tu miLArada, me recojo en tu conMIfianza.
Ando FA#mdescalza por REla inseguriLAdad. MI

Au venga, nina! No se'n xerri FA#mmés!
Posa't guapa i DO#mves a cercar es SIm→passaREport.
MIMort donaré jo a qui s'hi oFA#mposi. Això per a tu no és DO#mvida,
vida mia. Tu no ets SIm→flor que se RE→pugui trepitMIjar.
Paraula de seFA#mnyor.

RE LA LAsus2
FA#m RE LA MI

Y de FA#mrepente me hallo con oREtra gente,
me enfrento a otra culLAtura, aparento estar MIcontenta.
Parecen FA#mbuenos, ya no me fio de naREda, pero estoy enamoraLAda. MI
Mas FA#mla demencia hace acto de presenREcia,
pues las malas lenLAguas dicen que voy por su MIfortuna.
Y ya FA#mla luna no REme quiere briLAllar. MI

Au va, morena! Que això val la FA#mpena! Que els meus són
colloDO#mnuts i se queden SIm→muts quan te RE→veuen. MIMira, això és
cosa de FA#mdos, i ara tens un món DO#mhermós que d'un bon tros és
molt miSIm→llor; ja ningú RE→no t'és supeMIrior.
Paraula de seFA#mnyor.
Au venga, MInina! No se'n xerri FA#mmés!
Posa't guapa i DO#mves a cercar es SIm→passaREport.
MIMort donaré jo a qui s'hi oFA#mposi. Això per a tu no és DO#mvida,
vida mia. Tu no ets SIm→flor que se RE→pugui trepitMIjar.
Au va, morena! Que això val la FA#mpena! Que els meus són
colloDO#mnuts i se queden SIm→muts quan te RE→veuen. MIMira, això és
cosa de FA#mdos, i ara tens un món DO#mhermós que d'un bon tros és
molt miSIm→llor; ja ningú RE→no t'és supeMIrior.

MI FA#m DO#m SIm→ RE→ MI x5

FA#m RE LA MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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