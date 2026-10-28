No me FA#mimporta que me digan que te REquiero, me han pagao mucho diLAnero, para vender este MIcuerpo. Estoy canFA#msada, ser tocada y deREseada, contra mi volunLAtad. MI Y FA#mpor eso me voy a tu REisla, me refugio en tu miLArada, me recojo en tu conMIfianza. Ando FA#mdescalza por REla inseguriLAdad. MI
Au venga, nina! No se'n xerri FA#mmés! Posa't guapa i DO#mves a cercar es SIm→passaREport. MIMort donaré jo a qui s'hi oFA#mposi. Això per a tu no és DO#mvida, vida mia. Tu no ets SIm→flor que se RE→pugui trepitMIjar. Paraula de seFA#mnyor.
RELALAsus2 FA#mRELAMI
Y de FA#mrepente me hallo con oREtra gente, me enfrento a otra culLAtura, aparento estar MIcontenta. Parecen FA#mbuenos, ya no me fio de naREda, pero estoy enamoraLAda. MI Mas FA#mla demencia hace acto de presenREcia, pues las malas lenLAguas dicen que voy por su MIfortuna. Y ya FA#mla luna no REme quiere briLAllar. MI
Au va, morena! Que això val la FA#mpena! Que els meus són colloDO#mnuts i se queden SIm→muts quan te RE→veuen. MIMira, això és cosa de FA#mdos, i ara tens un món DO#mhermós que d'un bon tros és molt miSIm→llor; ja ningú RE→no t'és supeMIrior. Paraula de seFA#mnyor. Au venga, MInina! No se'n xerri FA#mmés! Posa't guapa i DO#mves a cercar es SIm→passaREport. MIMort donaré jo a qui s'hi oFA#mposi. Això per a tu no és DO#mvida, vida mia. Tu no ets SIm→flor que se RE→pugui trepitMIjar. Au va, morena! Que això val la FA#mpena! Que els meus són colloDO#mnuts i se queden SIm→muts quan te RE→veuen. MIMira, això és cosa de FA#mdos, i ara tens un món DO#mhermós que d'un bon tros és molt miSIm→llor; ja ningú RE→no t'és supeMIrior.