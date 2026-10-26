SImViMIne'm d'esquena, que potser et salto al coll. SImTreu-MIme la bena, fes-me veure amb qui em moc.
REPaMIraules REd'aMImor SOL#omMIplen les REcançons...
MILa lluna plena permet veure'ns de prop. MImPaga la peSImna que MIens puguem seguir el joc.
SImParaules MId'amor per freakies MImdel cor. DOParauSOLmles d'aDOmorLAsenzilles o no. MIQuanREadd9tes febleMIeeeesesMImdisfressades REamb MImots! REFoMIra caretes, que puguem riure tots.
LAParaules d'aSImmor senMIzilles FA#mo no. MI DOParauSOLles d'aDOadd9moooSOLooDOoooFAadd9ooSOLmoor, LAsi vols, les MImdic jo. LA
MImVine'm SImd'esquena. REFes-me treure la llengua. SOLQue distreta és la tele al LApol sud! SOL MIVinga, SImfem gresca. REQue comenci la festa. SOLEl meu cor manifesta vençut: LAVés-te'n a SOLprendre MIpel...
MImSiSImlenci.
REHi ha poca MIfeina, poSImdrem penREtiMInar el gat.
REEsmola l'eiMIna, que SImens hi REpoMIsem plegats.
SOLmParaules d'amor.AAJAJAJHH! No es MImpot juLAgar amb fooooc!
MImVine'm d'esSIquena. REFes que em pugi la febre. MImQue distreta és LAla teSOLle al pol sud! MIVinga, SImfem gresca. REQue comenci la festa. SOLEl meu cor manifesta vençut: LAVés-te'n a prendre pel...
MIVinga, més SImerda. REQue comenci la festa. SOLQue distreta és LAla tele SOLal pol sud! MIVinga, fem SIgresca.
MImPuc REposar-me la cresta. SOLEl meu cor manifesta vençut: LAVés-SOLte'n a prendre pel MImcul!