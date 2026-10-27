MIParaules que poden resultar dolces o MI/RE#amargues,
que et poden donar vida o maLAtar-te,
que poden ser-ho tot o no ser SIres.
Paraules que valen tant i més si són robaREdes,
que poden ser divines o profaREnes.
On van quan no són dites per ninREgú?
Si et costen MItant de pronunDO#mciar,
no triguis tant, digues-les ja LAsense pietat.
Per què espeSIrar?
MIParaules que, si MI/RE#no hi són, t’ignoren i et malDO#mtracten,
DO#m/SIt’eleven cap al cel o a l’infern LAbaixen,
et poden tornar un neci o bé un SIboig.
Paraules que poden ser piadoses o malvaREdes,
sovint tan egoistes quan es caREllen.
On van quan no són dites per ninREgú?
Si et costen MItant de pronunDO#mciar,
no triguis tant, digues-les ja LAsense pietat.
Per què espeSIrar?
No importa MItant el que diDO#mràs.
Què, qui, com, quant, ja m’és iLAgual.
Sols diMIgue’m DO#mquan.
Per què espeSIrar?
LAOn van les paraules que ningú DO#mno ha gosat dir?
FA#Potser es perden en silencis i en moSIments
que queden DO#mbuits.
PaFA#raules perdudes en racons inconFA#/FAfessables,
guardades en presons mig obliSIdades.
Què em pots donar si vaig al seu resDO#cat?
FA#Paraules que, quan s’aboquen, poden ser indomables,
si RE#mvols, les pots tenir hipoteSIcades.
On van quan no són dites per ninDO#gú?
MIParaules que poden resultar dolces o MI/RE#amargues,
que et poden donar vida o maLAtar-te,
que poden ser-ho tot o no ser SIres.
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