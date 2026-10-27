La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
RE LA7 x4
Ja no
REpenso que he LA7perdut l'ale REgria, LA7
ja no
REem fumo més de LA7dos paquets al REdia, LA7
ja no et
SOLbusco entre la LAgent ni REdormo tan mala FA#mment
i es
SImdiria que s'a SOLcaba l'ago LA7nia.
No re
REcordo gaire LA7bé què és el que REfèiem LA7
quan tot
REanava ma LA7lament i ens n'en RErèiem. LA7
Ja he obli
SImdat aquella FA#mnit que el SOLmón se'm feia pe SOLmtit
i ens des
REfèiem abra LA7çats.
Per això s'ha aca
REbat, ha estat SOLun bon calvari al LA7final,
i això s'ha aca
REbat, i a SOLra, quan em pregunten LA7què tal,
dic: soc
SImtan feliç sense FA#mcompromís.
I ara el
SOLmeu pardal no SOLmpara
de can
REtar… Traliro LA7larà! Tralirolarà! RE LA7 x4
He dei
RExat de beure LA7alcohol entre set REmana, LA7
i em
REreservo per LA7les nits la marihu REana. LA7
M'he engrei
SOLxat ben bé un qui LAlet, he om REplert el monede FA#mret.
Diu ma
SImmare que no SOLfaig tan mala LA7cara.
Gaire
REbé m'he tret del LA7cap les ale REgries LA7
d'aquell
REtemps que represen LA7ta que em vo RElies LA7
i to
SImtes aquelles FA#mnits que amb la SOLmeva "penyals SOLmdits"
t'ador
REmies somi LA7ant.
Per això s'ha aca
REbat, ha estat SOLun bon calvari al LA7final,
i això s'ha aca
REbat, i a SOLra, quan em pregunten LA7què tal,
dic: soc
SImtan feliç sense FA#mcompromís.
I ara el
SOLmeu pardal no SOLmpara
de can
REtar… Traliro LA7larà! Tralirolarà!
Per això s'ha aca
REbat, ha estat SOLun bon calvari al LA7final,
i això s'ha aca
REbat, i a SOLra, quan em pregunten LA7què tal,
dic: soc
SImtan feliç sense FA#mcompromís.
I ara el
SOLmeu pardal no SOLmpara
de can
REtar… Traliro LA7larà! Tralirolarà!
Ja no
ja no
ja no et
i es
No re
quan tot
Ja he obli
i ens des
Per això s'ha aca
i això s'ha aca
dic: soc
I ara el
de can
He dei
i em
M'he engrei
Diu ma
Gaire
d'aquell
i to
t'ador
Per això s'ha aca
i això s'ha aca
dic: soc
I ara el
de can
Per això s'ha aca
i això s'ha aca
dic: soc
I ara el
de can