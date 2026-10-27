Pardal (Acords)

Ja no penso que he perdut l'alegria

Acords Acords
Malakaton
malakaton rumbastards
malakaton rumbastards

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: RE LA7 x4

Ja no REpenso que he LA7perdut l'aleREgria, LA7
ja no REem fumo més de LA7dos paquets al REdia, LA7
ja no et SOLbusco entre la LAgent ni REdormo tan malaFA#mment
i es SImdiria que s'aSOLcaba l'agoLA7nia.

No reREcordo gaire LA7bé què és el que REfèiem LA7
quan tot REanava maLA7lament i ens n'enRErèiem. LA7
Ja he obliSImdat aquella FA#mnit que el SOLmón se'm feia peSOLmtit
i ens desREfèiem abraLA7çats.

Per això s'ha acaREbat, ha estat SOLun bon calvari al LA7final,
i això s'ha acaREbat, i aSOLra, quan em pregunten LA7què tal,
dic: soc SImtan feliç sense FA#mcompromís.
I ara el SOLmeu pardal no SOLmpara
de canREtar… TraliroLA7larà! Tralirolarà!

RE LA7 x4

He deiRExat de beure LA7alcohol entre setREmana, LA7
i em REreservo per LA7les nits la marihuREana. LA7
M'he engreiSOLxat ben bé un quiLAlet, he omREplert el monedeFA#mret.
Diu ma SImmare que no SOLfaig tan mala LA7cara.

GaireREbé m'he tret del LA7cap les aleREgries LA7
d'aquell REtemps que represenLA7ta que em voRElies LA7
i toSImtes aquelles FA#mnits que amb la SOLmeva "penyalsSOLmdits"
t'adorREmies somiLA7ant.

Per això s'ha acaREbat, ha estat SOLun bon calvari al LA7final,
i això s'ha acaREbat, i aSOLra, quan em pregunten LA7què tal,
dic: soc SImtan feliç sense FA#mcompromís.
I ara el SOLmeu pardal no SOLmpara
de canREtar… TraliroLA7larà! Tralirolarà!
Per això s'ha acaREbat, ha estat SOLun bon calvari al LA7final,
i això s'ha acaREbat, i aSOLra, quan em pregunten LA7què tal,
dic: soc SImtan feliç sense FA#mcompromís.
I ara el SOLmeu pardal no SOLmpara
de canREtar… TraliroLA7larà! Tralirolarà!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi