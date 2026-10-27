SIm FA#m SOL→ RE→ LA x2
EspeSImrant el judici final
i deFA#mmostrin que és veritat
que hi ha un SOLDéu allà dalt
escriREvint llistes de conviLAdats.
El diSImluvi universal,
hidraFA#mtant aquest món malalt,
i els fiSOLdels navegant
entre REfems de lleons i eleLAfants.
Vols dir que no t'han menMItit?
Entre llums i decoSImrats?
De cosSOLtelles surt la dona i el peREcat.
Van cremar MIvius els interroSImgants.
On esSOLtà el manament
que permet abusar d'inLAfants?
SIm FA#m SOL→ RE→ LA x2
Veus l'aSImnyell de Déu udolant,
violaFA#mdors vestits de capellans
prediSOLcant la humilitat
mentre REtenen tot l'or amaLAgat.
RepriSImmits amb bromur a la sang
i a la FA#mboca el cianur parlant,
i a SOLla creu dessagnat
veig un REmàrtir que s'han invenLAtat.
No li trobo cap senMItit
malgastar aquest reSImgal,
viure amb SOLpor que et jutgi un ser celesREtial.
Jo em quedo aMIquí vivint en peSImcat.
Les tromSOLpetes dels àngels s'han desafiLAnat.
On collons REets?
Pare nostre que esteu a l'inSImfern,
no ens visites per molt que et reSOLsem.
I no ho enSImtenc:
som un LAtrist experiment que no ha anat bé.
On collons SImets?
Pare nostre que esteu a l'inSOLfern,
no ens visites per molt que et reMImsem.
No som SOLres,
massa LAvides per un Déu que no existeix.
SIm FA#m RE LA
MIm SIm SOL LA
T'han donat el cos de MImCrist,
m'he begut la seva SImsang:
practiSOLcar el canibalisme no és peREcat.
Jo em quedo aMImquí,
tu no em jutjaSImràs,
desitSOLjant que 7 plagues rebentin el VatiLAcà.
On REets?
Pare nostre que esteu a l'inSImfern,
no ens visites per molt que et reSOLsem.
I no ho enSImtenc:
som un LAtrist experiment que no ha anat bé.
On collons SImets?
Pare nostre que esteu a l'inSOLfern,
no ens visites per molt que et reMImsem.
No som SOLres,
massa LAvides per un Déu que no existeix.
SIm FA#m SOL→ RE→ LA x2
SIm
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