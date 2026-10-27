La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
LA♭ SI♭m RE♭ MI♭
He LA♭trencat més d'un RE♭add9plat,
he riFAmgut quan em tocava ploMI♭rar.
He LA♭fet coses que no explicaRE♭add9ré,
però FAmentre versos te les amagaMI♭ré.
Deixa que et conLA♭venci un altre SI♭mcop,
donem quatre RE♭notes i ho tinc MI♭tot.
SoLA♭miant, he RE♭add9trobat
els seFAmcrets que mai t'havia amaMI♭gat.
SI♭mM'agrada veure RE♭com la lluna
FAmjuga amb el teu LA♭nas,
SI♭mm'agrada fer l'aRE♭mor a poc
a SI♭mpoc, m'agrada ser com MI♭soc.
LA♭Tornarem, volarem,
entre els SI♭mnúvols veurem
que la RE♭vida és tan sols un moMI♭ment.
LA♭Però no veus, no veus,
ja no em SI♭mtens als teus peus.
LA♭Tornarem, volarem,
entre els SI♭mnúvols veurem
que la RE♭vida és més bonica
si MI♭junts parem el LA♭temps.
SI♭m RE♭ MI♭
He esLA♭borrat, del meu RE♭add9cap,
els reFAmcords que no volia MI♭guardar.
He deixat LA♭la pressa a algun RE♭add9lloc
i aFAmra tot ho faig a ritme MI♭del cor.
Deixa que et conLA♭venci un altre SI♭mcop,
donem quatre RE♭notes i ho tinc MI♭tot.
CaLA♭minant, vora RE♭add9el mar,
un somFAmriure és el que m'ha delaMI♭tat.
SI♭mM'agrada veure RE♭com la lluna
FAmjuga amb el teu LA♭nas,
SI♭mm'agrada fer l'aRE♭mor a poc
a SI♭mpoc, m'agrada ser com MI♭soc.
LA♭Tornarem, volarem,
entre els SI♭mnúvols veurem
que la RE♭vida és tan sols un moMI♭ment.
LA♭Però no veus, no veus,
ja no em SI♭mtens als teus peus.
LA♭Tornarem, volarem,
entre els SI♭mnúvols veurem
que la RE♭vida és més bonica
si MI♭junts parem el LA♭temps.
SI♭m RE♭ MI♭
LA♭Na SI♭mna RE♭na... MI♭
LA♭Tornarem, volarem,
entre els SI♭mnúvols veurem
que la RE♭vida és tan sols un moMI♭ment.
LA♭Però no veus, no veus,
ja no em SI♭mtens als teus peus.
LA♭Tornarem, volarem,
entre els SI♭mnúvols veurem
que la RE♭vida és més bonica
si MI♭junts parem el LA♭temps.
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