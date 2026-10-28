SOL
Cirurgia troglodita per no DOfer-se gran,
siliSOLcona a les tetes, pòmuls REafricans,
un somSOLriure plasticós i un nasDOset de ratolí,
i és que SOLfer-se gran esREtà molt mal DOvist.
BistuSOLrís preparats, posa’m DOdos d’implants al cap,
visió SOLespecial amb informació de REGoogle a l’instant.
OpeSOLrar-se és sempre un gust, si desDOprés en fas bon ús.
Jo deSOLmà em faré un tatoo digiREtal…
Tu, què et poSOLses, què et canREvies per ser DOguai?
Tinc un pare biòSOLnic, amb REmicroxips al LAmcap DO
i una mare de plàsSOLtic, REaddicta al gimDOnàs.
Tinc un pare biòSOLnic,REtransformer toLAmtal, DO
i una mare de plàsSOLtic,REamb un cor molt DOgran.
REUuDOuuuhhhhh…
REUuDOuuuhhhhh…
El fuSOLtur és sideral, treu-te el DOgreix d’aquí i d’allà.
Si tu t’aSOLllargues la titola, jo m'arREreglo el nas.
Fer-se SOLvell està mal vist, perquè els DOvells fan pipi al llit.
Que potSOLser aconseguirem ser immorREtals?
Sempre SOLguapos, sempre REjoves, és viDOtal!
Tinc un pare biòSOLnic, amb REmicroxips al LAmcap DO
i una mare de plàsSOLtic, REaddicta al gimDOnàs.
Tinc un pare biòSOLnic,REtransformer toLAmtal, DO
i una mare de plàsSOLtic,REamb un cor molt DOgran.
RECíborgs, cíborgs, cíborgs… sideDOrals.
RECíborgs, cíborgs, cíborgs… sideDOrals.
RECíborgs, cíborgs, cíborgs… sideDOrals. Iaiaiaiaiaiaaaaa!
Tinc un pare biòSOLnic, amb REmicroxips al LAmcap DO
i una mare de plàsSOLtic, REaddicta al gimDOnàs.
Tinc un pare biòSOLnic,REtransformer toLAmtal, DO
i una mare de plàsSOLtic, i REme’ls estimo DOtant.
Pares transhumans, pares transhuSOLmans.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.