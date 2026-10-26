Intro: FA DO SOL LAm x4



DO Un llarg ca SOL mí, no hi FA ha dre DO cera,

no es fa SOL tan llarg si al FA gú t'es DO pera.

Un altre SOL cop la ma FA teixa DO pedra

i la sensaci SOL ó de donar FA voltes a un DO cercle.



A FA gafa'm... Agafa'm la REm mà, vull tornar-ho a pro FA var;

vull fer mal a "l'a REm prés" o després de la SOL nit saltem.



FA DO SOL LAm x2



DO No et puc pro SOL metre res si FA vens amb DO mi,

només que no SOL et deixaré a FA mig ca DO mí.

Ens esforcem per SOL fer del viatge FA un labe DO rint.

Crec que aquest SOL món no està fet FA per a DO mi.



FA Pareu el DO món, SOL que aquí jo LAm baixo,

FA pareu el DO món, SOL que jo ja LAm passo,

FA pareu el DO món, SOL que aquí jo LAm baixo,

FA DO SOL LAm que pari el món, que pari el món...



FA REm FA REm SOL

FA DO SOL LAm x2



FA Pareu el DO món, que SOL pari el LAm món...

FA Pareu el DO món, que a SOL quí jo bai LAm xo,

FA pareu el món, que DO jo ja pas SOL so, que pari el LAm món.

FA Pareu el DO món, que a SOL quí jo bai LAm xo,

FA DO SOL LAm que pari el joc, que pari el joc.



FA REm FA REm SOL x4

FA