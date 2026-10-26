Intro:
FA DO SOL LAm x4 DOUn llarg ca SOLmí, no hi FAha dre DOcera,
no es fa
SOLtan llarg si al FAgú t'es DOpera.
Un altre
SOLcop la ma FAteixa DOpedra
i la sensaci
SOLó de donar FAvoltes a un DOcercle.
A
FAgafa'm... Agafa'm la REmmà, vull tornar-ho a pro FAvar;
vull fer mal a "l'a
REmprés" o després de la SOLnit saltem. FA DO SOL LAm x2 DONo et puc pro SOLmetre res si FAvens amb DOmi,
només que no
SOLet deixaré a FAmig ca DOmí.
Ens esforcem per
SOLfer del viatge FAun labe DOrint.
Crec que aquest
SOLmón no està fet FAper a DOmi. FAPareu el DOmón, SOLque aquí jo LAmbaixo, FApareu el DOmón, SOLque jo ja LAmpasso, FApareu el DOmón, SOLque aquí jo LAmbaixo, FA DO SOL LAm que pari el món, que pari el món... FA REm FA REm SOL FA DO SOL LAm x2 FAPareu el DOmón, que SOLpari el LAmmón... FAPareu el DOmón, que a SOLquí jo bai LAmxo, FApareu el món, que DOjo ja pas SOLso, que pari el LAmmón. FAPareu el DOmón, que a SOLquí jo bai LAmxo, FA DO SOL LAm que pari el joc, que pari el joc. FA REm FA REm SOL x4 FA
no es fa
Un altre
i la sensaci
A
vull fer mal a "l'a
només que no
Ens esforcem per
Crec que aquest