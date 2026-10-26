Pareu el món (Acords)

Un llarg camí, no hi ha drecera

Acords Acords
Gossos
gossos el jardi del temps
gossos el jardi del temps
Intro: FA DO SOL LAm x4

DOUn llarg caSOLmí, no hi FAha dreDOcera,
no es fa SOLtan llarg si alFAgú t'esDOpera.
Un altre SOLcop la maFAteixa DOpedra
i la sensaciSOLó de donar FAvoltes a un DOcercle.

AFAgafa'm... Agafa'm la REmmà, vull tornar-ho a proFAvar;
vull fer mal a "l'aREmprés" o després de la SOLnit saltem.

FA DO SOL LAm x2

DONo et puc proSOLmetre res si FAvens amb DOmi,
només que no SOLet deixaré a FAmig caDOmí.
Ens esforcem per SOLfer del viatge FAun labeDOrint.
Crec que aquest SOLmón no està fet FAper a DOmi.

FAPareu el DOmón, SOLque aquí jo LAmbaixo,
FApareu el DOmón, SOLque jo ja LAmpasso,
FApareu el DOmón, SOLque aquí jo LAmbaixo,
FA DO SOL LAm que pari el món, que pari el món...

FA REm FA REm SOL
FA DO SOL LAm x2

FAPareu el DOmón, que SOLpari el LAmmón...
FAPareu el DOmón, que aSOLquí jo baiLAmxo,
FApareu el món, que DOjo ja pasSOLso, que pari el LAmmón.
FAPareu el DOmón, que aSOLquí jo baiLAmxo,
FA DO SOL LAm que pari el joc, que pari el joc.

FA REm FA REm SOL x4
FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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