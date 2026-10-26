La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭maj7SOLmMI♭maj7DOm
FADes del primer moment sabies que podries enreSOLmdar-la. FASé que li vas prometre el cel malgrat que no te'l demaSOLmnava. FAEm vàreu fer el confident del seu dolor i la teva SOLmbarra: FAde dia era l'amic atent, de nit el teu company de SOLmfarra.
DOmI un diMI♭maj7jous esFAtrany, emmascarant enganys, DOmvaig notar MI♭maj7espanFAtat que l'estimava.
MI♭maj7Parla, que jo SI♭maj7t'escolto enlluernat i em perdo, MI♭maj7parla, mentre soSI♭maj7mio tot el que podríem DOmser si et FAsus4tingués. FA
MI♭maj7SOLmMI♭maj7DOm
FADes del primer moment vas ser el millor company de plors i SOLmfestes, FAsempre fidel, guardant discret l'estat de les meves conSOLmquestes.
DOmVaig torMI♭maj7nar aviat FAsense haver avisat DOmi al deMI♭maj7sar la clau, FAallà estàveu.
MI♭maj7Parla, que jo SI♭maj7t'escolto derrotat i em perdo, MI♭maj7parla, que neSI♭maj7cessito el teu consell com sempre, MI♭maj7parla, mira que SI♭maj7mai m'hagués pensat veure't tan DOmmut, tan FAsus4venut. FA
DOmMI♭FALA♭SOLmFA x2
MI♭maj7Parla, com exSI♭maj7plicar-te que hi ha coses que no es MI♭maj7parlen? Com fer-te SI♭maj7entendre que ningú és culpable? MI♭maj7Parla'm, creu-me que REmmai hagués volgut veure't tan DOmmut, tan FAsus4vençut, FA tan DOmmut, tan FAsus4vençut. FA