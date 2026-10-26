Parla (Acords)

Des del primer moment sabies que podries enredar-la

Acords Acords
Els Pets
els pets com anar al cel i tornar
els pets com anar al cel i tornar

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭maj7 SOLm MI♭maj7 DOm

FADes del primer moment sabies que podries enreSOLmdar-la.
FASé que li vas prometre el cel malgrat que no te'l demaSOLmnava.
FAEm vàreu fer el confident del seu dolor i la teva SOLmbarra:
FAde dia era l'amic atent, de nit el teu company de SOLmfarra.

DOmI un diMI♭maj7jous esFAtrany, emmascarant enganys,
DOmvaig notar MI♭maj7espanFAtat que l'estimava.

MI♭maj7Parla, que jo SI♭maj7t'escolto enlluernat i em perdo,
MI♭maj7parla, mentre soSI♭maj7mio tot el que podríem DOmser
si et FAsus4tingués. FA

MI♭maj7 SOLm MI♭maj7 DOm

FADes del primer moment vas ser el millor company de plors i SOLmfestes,
FAsempre fidel, guardant discret l'estat de les meves conSOLmquestes.

DOmVaig torMI♭maj7nar aviat FAsense haver avisat
DOmi al deMI♭maj7sar la clau, FAallà estàveu.

MI♭maj7Parla, que jo SI♭maj7t'escolto derrotat i em perdo,
MI♭maj7parla, que neSI♭maj7cessito el teu consell com sempre,
MI♭maj7parla, mira que SI♭maj7mai m'hagués pensat veure't tan DOmmut,
tan FAsus4venut. FA

DOm MI♭ FA LA♭ SOLm FA x2

MI♭maj7Parla, com exSI♭maj7plicar-te que hi ha coses que no es MI♭maj7parlen?
Com fer-te SI♭maj7entendre que ningú és culpable?
MI♭maj7Parla'm, creu-me que REmmai hagués volgut veure't tan DOmmut,
tan FAsus4vençut, FA
tan DOmmut,
tan FAsus4vençut. FA

MI♭maj7 SI♭maj7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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