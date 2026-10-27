LA



Em confons, hi ha moltes ve MI gades que no sé què RE vols. MI

Em LA respons amb mi MI rades "xun RE gues" MI

que LA he de dir que MI fan bastant RE por. MI



No sé pas què penses quan somrius i te’m quedes mi RE rant, MI

no sé si m’estimes o planeges com em vols ma RE tar. MI



LA MI RE MI



I és que he pro LA vat de des MI criure’t,

RE però no trobo MI la manera.

No hi ha paraula que me LA reixi aquesta con MI demna.

RE I és que m’agrades, però a vegades MI t’he de dir que et vull matar.

Però joder, llavors rius, LA i se’m passen tots MI els mals.



LA MI RE MI



Ets es LA trany,

plores mirant MI Disney i rius de Mein RE Kampf. MI

I pateixes un greu trastorn de personali LA tat.



No sé pas què penses quan somrius i te’m quedes mi RE rant, MI

no sé si m’estimes o planeges com em vols ma RE tar. MI



Vols vo LA lar,

però arregles MI la vida assegut al so RE fà. MI

Quatre birres i consola és la felici LA tat.



No sé pas què penses quan somrius i te’m quedes mi RE rant, MI

no sé si m’estimes o planeges com em vols ma RE tar. MI



SIm DO#m

RE MI

I és que he pro LA vat de des MI criure’t,

RE però no trobo MI la manera.

No hi ha paraula que me LA reixi aquesta con MI demna.

RE I és que m’agrades, però a vegades MI t’he de dir que et vull matar.

Però joder, llavors rius, LA i se’m passen tots MI els mals.

RE Però joder, llavors rius, i MI se’m passen tots els mals.



LA MI RE MI