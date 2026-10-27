Parlant de tu (Acords)

Em confons,Hi ha moltes vegades que no sé què vols

Acords Acords
Suu
suu natural
suu natural
LA

Em confons, hi ha moltes veMIgades que no sé què REvols. MI
Em LArespons amb miMIrades "xunREgues" MI
que LAhe de dir que MIfan bastant REpor. MI

No sé pas què penses quan somrius i te’m quedes miRErant, MI
no sé si m’estimes o planeges com em vols maREtar. MI

LA MI RE MI

I és que he proLAvat de desMIcriure’t,
REperò no trobo MIla manera.
No hi ha paraula que meLAreixi aquesta conMIdemna.
REI és que m’agrades, però a vegades MIt’he de dir que et vull matar.
Però joder, llavors rius, LAi se’m passen tots MIels mals.

LA MI RE MI

Ets esLAtrany,
plores mirant MIDisney i rius de Mein REKampf. MI
I pateixes un greu trastorn de personaliLAtat.

No sé pas què penses quan somrius i te’m quedes miRErant, MI
no sé si m’estimes o planeges com em vols maREtar. MI

Vols voLAlar,
però arregles MIla vida assegut al soREfà. MI
Quatre birres i consola és la feliciLAtat.

No sé pas què penses quan somrius i te’m quedes miRErant, MI
no sé si m’estimes o planeges com em vols maREtar. MI

SIm DO#m
RE MI
I és que he proLAvat de desMIcriure’t,
REperò no trobo MIla manera.
No hi ha paraula que meLAreixi aquesta conMIdemna.
REI és que m’agrades, però a vegades MIt’he de dir que et vull matar.
Però joder, llavors rius, LAi se’m passen tots MIels mals.
REPerò joder, llavors rius, i MIse’m passen tots els mals.

LA MI RE MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi