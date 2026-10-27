Em confons, hi ha moltes veMIgades que no sé què REvols. MI Em LArespons amb miMIrades "xunREgues" MI que LAhe de dir que MIfan bastant REpor. MI
No sé pas què penses quan somrius i te’m quedes miRErant, MI no sé si m’estimes o planeges com em vols maREtar. MI
LAMIREMI
I és que he proLAvat de desMIcriure’t, REperò no trobo MIla manera. No hi ha paraula que meLAreixi aquesta conMIdemna. REI és que m’agrades, però a vegades MIt’he de dir que et vull matar. Però joder, llavors rius, LAi se’m passen tots MIels mals.
LAMIREMI
Ets esLAtrany, plores mirant MIDisney i rius de Mein REKampf. MI I pateixes un greu trastorn de personaliLAtat.
No sé pas què penses quan somrius i te’m quedes miRErant, MI no sé si m’estimes o planeges com em vols maREtar. MI
Vols voLAlar, però arregles MIla vida assegut al soREfà. MI Quatre birres i consola és la feliciLAtat.
No sé pas què penses quan somrius i te’m quedes miRErant, MI no sé si m’estimes o planeges com em vols maREtar. MI
SImDO#m REMI I és que he proLAvat de desMIcriure’t, REperò no trobo MIla manera. No hi ha paraula que meLAreixi aquesta conMIdemna. REI és que m’agrades, però a vegades MIt’he de dir que et vull matar. Però joder, llavors rius, LAi se’m passen tots MIels mals. REPerò joder, llavors rius, i MIse’m passen tots els mals.