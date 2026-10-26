Intro:
DO FA LAm FA x2 DOFeies el sopar, jo pa FArava la taula
i com
LAmsempre escoltàvem les no SOLtícies, DOquan de sobte sento un clic, tot FAel pis es queda buit,
a l'esca
LAmla ho comenten les veïnes: se n'ha SOLanat el llum. DO FA LAm FA x2
I ve
DOient que la verdura ha que FAdat a mig bullir,
em pro
LAmposes d'acabar-nos el for SOLmatge de París.
I amb
DOla llum de la llanterna ho dei FAxem tot enllestit
per a
LAml'escena impensada SOLque ens espera. REmL'un davant de FAl'altre, en una DOtaula que ara sembla dife SOLrent. REmL'espelma FAt'il·lumina DOtancant els ulls, provant el SOLvi. REmI de sobte FAet reconec, i no DOentenc on hem estat tot aquest SOLtemps. REmI em pregun FAtes si estic bé DOi, encongit, goso confessar- SOLte.
Que ahir a la
DOnit volia explicar-te que ja no FAsento allò per tu,
que pot
LAmser estaria bé donar-nos un SOLtemps per cadascú.
I em res
DOpons que tu també pen FAsaves el mateix,
i ens mi
LAmrem, mentre par SOLlem de tu i de DOmi. REm FA DO SOL x8
i com
a l'esca
I ve
em pro
I amb
per a
Que ahir a la
que pot
I em res
i ens mi