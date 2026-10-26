Parlant de tu i de mi (Acords)

Feies el sopar, jo parava la taula

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa jo mai mai
joan dausa jo mai mai
Intro: DO FA LAm FA x2

DOFeies el sopar, jo paFArava la taula
i com LAmsempre escoltàvem les noSOLtícies,
DOquan de sobte sento un clic, tot FAel pis es queda buit,
a l'escaLAmla ho comenten les veïnes: se n'ha SOLanat el llum.

DO FA LAm FA x2

I veDOient que la verdura ha queFAdat a mig bullir,
em proLAmposes d'acabar-nos el forSOLmatge de París.
I amb DOla llum de la llanterna ho deiFAxem tot enllestit
per a LAml'escena impensada SOLque ens espera.

REmL'un davant de FAl'altre, en una DOtaula que ara sembla difeSOLrent.
REmL'espelma FAt'il·lumina DOtancant els ulls, provant el SOLvi.
REmI de sobte FAet reconec, i no DOentenc on hem estat tot aquest SOLtemps.
REmI em pregunFAtes si estic bé DOi, encongit, goso confessar-SOLte.

Que ahir a la DOnit volia explicar-te que ja no FAsento allò per tu,
que potLAmser estaria bé donar-nos un SOLtemps per cadascú.
I em resDOpons que tu també penFAsaves el mateix,
i ens miLAmrem, mentre parSOLlem de tu i de DOmi.

REm FA DO SOL x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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