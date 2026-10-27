Parlaran (Acords)

No em sentiré més tan indefens

Acords Acords
Chicharro

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA SI♭ FA SI♭

FANo em sentiré més tan indefens SI♭
davant aquells garrepes, llastres, roFAbasomnis. SI♭
Sabré diFAferenciar entre un grapat SI♭
de piranyes, carbasses i faves, llepaFAculs. SI♭
SOLmS'ho veuen venir tot DO7i les xarxes. FA

Parlaran amb tu, parlaSI♭ran de FAmi. DO
Saltarem, SOLmesquivant paSI♭ranys i trampes. DO FA

SI♭ FA SI♭

FABuscaràs almenys que sumin tres SI♭
operacions sent desxifrades per FAganàpies. SI♭
FAD'una i més arrels resoldrem SI♭
arriscades matemàtiques, maFAleïdes. SI♭
SOLmEns vénen de cop mil DO7onades. FA

Parlaran amb tu, parlaSI♭ran de FAmi. DO
Saltarem, SOLmesquivant paSI♭ranys i trampes. DO FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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