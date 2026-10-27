La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FASI♭FASI♭
FANo em sentiré més tan indefens SI♭ davant aquells garrepes, llastres, roFAbasomnis. SI♭ Sabré diFAferenciar entre un grapat SI♭ de piranyes, carbasses i faves, llepaFAculs. SI♭ SOLmS'ho veuen venir tot DO7i les xarxes. FA
Parlaran amb tu, parlaSI♭ran de FAmi. DO Saltarem, SOLmesquivant paSI♭ranys i trampes. DOFA
SI♭FASI♭
FABuscaràs almenys que sumin tres SI♭ operacions sent desxifrades per FAganàpies. SI♭ FAD'una i més arrels resoldrem SI♭ arriscades matemàtiques, maFAleïdes. SI♭ SOLmEns vénen de cop mil DO7onades. FA
Parlaran amb tu, parlaSI♭ran de FAmi. DO Saltarem, SOLmesquivant paSI♭ranys i trampes. DOFA