Vull que et ca
FAduqui el DNI per les fotos de carnet,
que te’n
LAmfacin 5 o 6, guardar-me’n una al moneder.
Quan et
REmveig un al·leluia, ara sí que entenc a Haendel
i en la
SI♭punta de la llengua crec que et trauré quatre càries.
Que els es
FAtius que m’agradaven eren quan no fèiem res,
i ara
LAmcada dia passa, però costa passar-s’ho bé.
Jo no
REmmés vull tardes fredes, de sol i de llençols nets,
menys
SI♭mal que quan t’estires t’oblides que soc baixet.
Quan em
FApasso les estones mirant vídeos de gossets,
tinc
LAm9 o 10 neurones pensant en què et cuinaré:
una
REmpasta carbonara, pa sucat amb oli,
parmi
SI♭giano obligatori perquè així et canvia la cara.
A les
FAbones, a les males, cal posar-hi cansalada.
Vo
LAmlíem anar de gira, però va acabar cancel·lada.
Sem
REmpre a contra rellotge, com si fóssim Cancellara,
per ai
SI♭xò la pell a Eivissa tan vermella, tan salada.
Que des
FAprés això és moreno, però el millor és posar-se crema,
si la
LAmpell fa mal, perd la gràcia el frega frega.
Els pe
REmtons a la clavícula són sempre un bon peatge
per si
SI♭perds els pantalons, mossegar-te les natges. FAPerò ara ja no tenim temps LAmper anar creant moments. REmLa penya diu que això és normal, SI♭però loco crec que no ho és gens. FAPerò ara ja no tenim temps LAmper anar creant moments. REmLa penya diu que això és normal, SI♭mperò loco crec que no ho és gens.
No
FAsé si no t'ho veus, no sé si no t'ho creus.
Moles
SI♭des de les idees fins les burilles dels peus.
La
REmpenya no s’ho creu, hi ha penya que no ho veu.
No te
DOnim primera cita, però birres de 10 en 10.
No
FAsé si no t'ho veus, no sé si no t'ho creus.
Moles
SI♭des de les idees fins les burilles dels peus.
La
REmpenya no s’ho creu, hi ha penya que no ho veu.
No te
DOnim primera cita però... FA LAm REm SI♭ FA LAm REm SI♭
El ca
FAfè cada matí me'l prenc amb filosofia
i l'acom
LAmpanyo amb qüestionar-me què faig amb la meva vida.
Menys
REmun cop per setmana, que llavors sí que m'engego,
que és quan
SI♭m'acompanyes tu, pa, sobrassada i manchego.
I hau
FAria d'anar al talego qui no veu que ets súper crack
i si al
LAmgun cop falta l'ego, jo sé que en vaig sobrat.
Et
REmjuro que, si pogués, te'n donaria la meitat
perquè
SI♭tinc un alter ego que és un paio tot flipat.
I que
FAno és tan liat ser el xaval que ara et canta,
lo
LAmliat és ser com ets i a sobre sense adonar-te'n.
Pante
REmra de carretera, jo embragat sense primera,
com vols
SI♭que no em torni loco conduint d'aquesta manera.
Buo
FAna Sera, Guantanamera,
si ara em
LAmposo a ballar. Uah! Vergüenza ajena.
Com els
REmsomnis que encadenes a la tauleta de nit,
vull que em de
SI♭voris una mica just abans d'anar a dormir. FAPerò ara ja no tenim temps LAmper anar creant moments. REmLa penya diu que això és normal, SI♭però loco crec que no ho és gens. FAPerò ara ja no tenim temps LAmper anar creant moments. REmLa penya diu que això és normal, SI♭mperò loco crec que no ho és gens.
No
FAsé si no t'ho veus, no sé si no t'ho creus.
Moles
SI♭des de les idees fins les burilles dels peus.
La
REmpenya no s’ho creu, hi ha penya que no ho veu.
No te
DOnim primera cita, però birres de 10 en 10.
No
FAsé si no t'ho veus, no sé si no t'ho creus.
Moles
SI♭des de les idees fins les burilles dels peus.
La
REmpenya no s’ho creu, hi ha penya que no ho veu.
No te
DOnim primera cita però... FA SI♭ REm DO FAHem trobat una cançó d’a SI♭mor
i no és per la
REmlluna, i no és per la DOlluna. FALes cançons que molen de de SI♭bò
estan a l'es
REmtómac, estan a l’es DOtómac. FAHem trobat una cançó d’a SI♭mor
i no és per la
REmlluna, i no és per la DOlluna. FALes cançons que molen de de SI♭bò
estan a l'es
REmtómac, estan a l’es DOtómac. FAHem trobat una cançó d’a SI♭mor
i no és per la
REmlluna, i no és per la DOlluna. FALes cançons que molen de debò…
que te’n
Quan et
i en la
Que els es
i ara
Jo no
menys
Quan em
tinc
una
parmi
A les
Vo
Sem
per ai
Que des
si la
Els pe
per si
No
Moles
La
No te
No
Moles
La
No te
El ca
i l'acom
Menys
que és quan
I hau
i si al
Et
perquè
I que
lo
Pante
com vols
Buo
si ara em
Com els
vull que em de
No
Moles
La
No te
No
Moles
La
No te
i no és per la
estan a l'es
i no és per la
estan a l'es
i no és per la