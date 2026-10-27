Parmigiano obligatori (Acords)

Vull que et caduqui el DNI per les fotos de carnet

Acords Acords
Partiperes
Vull que et caFAduqui el DNI per les fotos de carnet,
que te’n LAmfacin 5 o 6, guardar-me’n una al moneder.
Quan et REmveig un al·leluia, ara sí que entenc a Haendel
i en la SI♭punta de la llengua crec que et trauré quatre càries.

Que els esFAtius que m’agradaven eren quan no fèiem res,
i ara LAmcada dia passa, però costa passar-s’ho bé.
Jo noREmmés vull tardes fredes, de sol i de llençols nets,
menys SI♭mal que quan t’estires t’oblides que soc baixet.

Quan em FApasso les estones mirant vídeos de gossets,
tinc LAm9 o 10 neurones pensant en què et cuinaré:
una REmpasta carbonara, pa sucat amb oli,
parmiSI♭giano obligatori perquè així et canvia la cara.

A les FAbones, a les males, cal posar-hi cansalada.
VoLAmlíem anar de gira, però va acabar cancel·lada.
SemREmpre a contra rellotge, com si fóssim Cancellara,
per aiSI♭xò la pell a Eivissa tan vermella, tan salada.

Que desFAprés això és moreno, però el millor és posar-se crema,
si la LAmpell fa mal, perd la gràcia el frega frega.
Els peREmtons a la clavícula són sempre un bon peatge
per si SI♭perds els pantalons, mossegar-te les natges.

FAPerò ara ja no tenim temps
LAmper anar creant moments.
REmLa penya diu que això és normal,
SI♭però loco crec que no ho és gens.
FAPerò ara ja no tenim temps
LAmper anar creant moments.
REmLa penya diu que això és normal,
SI♭mperò loco crec que no ho és gens.

No FAsé si no t'ho veus, no sé si no t'ho creus.
Moles SI♭des de les idees fins les burilles dels peus.
La REmpenya no s’ho creu, hi ha penya que no ho veu.
No teDOnim primera cita, però birres de 10 en 10.
No FAsé si no t'ho veus, no sé si no t'ho creus.
Moles SI♭des de les idees fins les burilles dels peus.
La REmpenya no s’ho creu, hi ha penya que no ho veu.
No teDOnim primera cita però...

FA LAm REm SI♭
FA LAm REm SI♭

El caFAfè cada matí me'l prenc amb filosofia
i l'acomLAmpanyo amb qüestionar-me què faig amb la meva vida.
Menys REmun cop per setmana, que llavors sí que m'engego,
que és quan SI♭m'acompanyes tu, pa, sobrassada i manchego.

I hauFAria d'anar al talego qui no veu que ets súper crack
i si alLAmgun cop falta l'ego, jo sé que en vaig sobrat.
Et REmjuro que, si pogués, te'n donaria la meitat
perquè SI♭tinc un alter ego que és un paio tot flipat.

I que FAno és tan liat ser el xaval que ara et canta,
lo LAmliat és ser com ets i a sobre sense adonar-te'n.
PanteREmra de carretera, jo embragat sense primera,
com vols SI♭que no em torni loco conduint d'aquesta manera.

BuoFAna Sera, Guantanamera,
si ara em LAmposo a ballar. Uah! Vergüenza ajena.
Com els REmsomnis que encadenes a la tauleta de nit,
vull que em deSI♭voris una mica just abans d'anar a dormir.

FAPerò ara ja no tenim temps
LAmper anar creant moments.
REmLa penya diu que això és normal,
SI♭però loco crec que no ho és gens.

FAPerò ara ja no tenim temps
LAmper anar creant moments.
REmLa penya diu que això és normal,
SI♭mperò loco crec que no ho és gens.

No FAsé si no t'ho veus, no sé si no t'ho creus.
Moles SI♭des de les idees fins les burilles dels peus.
La REmpenya no s’ho creu, hi ha penya que no ho veu.
No teDOnim primera cita, però birres de 10 en 10.
No FAsé si no t'ho veus, no sé si no t'ho creus.
Moles SI♭des de les idees fins les burilles dels peus.
La REmpenya no s’ho creu, hi ha penya que no ho veu.
No teDOnim primera cita però...

FA SI♭ REm DO

FAHem trobat una cançó d’aSI♭mor
i no és per la REmlluna, i no és per la DOlluna.
FALes cançons que molen de deSI♭
estan a l'esREmtómac, estan a l’esDOtómac.
FAHem trobat una cançó d’aSI♭mor
i no és per la REmlluna, i no és per la DOlluna.
FALes cançons que molen de deSI♭
estan a l'esREmtómac, estan a l’esDOtómac.

FAHem trobat una cançó d’aSI♭mor
i no és per la REmlluna, i no és per la DOlluna.
FALes cançons que molen de debò…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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