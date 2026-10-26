Intro:
SIm FA#m SOL RE→ LA x2 SImI em poso a dibui FA#mxar-te aquella tarda
al
SOLparc, tu seies RE→en un LAbanc. SImAmb botes descor FA#mdades i el jersei
del
SOLteu germà gran i una faldi RE→lla de fa uns LAanys. SImI aquelles ar FA#mracades que fa temps
dei
SOLxes al calaix, i un llibre RE→entre les LAmans.
I es
SImborro del SImmaj7telèfon el mis SIm7satge que em MIdiu
que estàs can
SOLsada, ja no ets la del di FA#7buix.
I a
SImllargo la SImmaj7traçada fins la SIm7galta i som MIrius
quan sents que et
SOLdic: avui no et bus FA#7cava i et trobo aquí. SIm FA#m SOL RE→ LA x2
Ca
SImbells en una cua i ulls in FA#mquiets devorant
el
SOLmón d'aquell au RE→tor irlan LAdès.
I
SImaquelles pessigo FA#mlles que fa temps
et
SOLvan abandonar i a RE→ra trobes a fal LAtar.
I es
SImborro del SImmaj7telèfon el mis SIm7satge que em MIdiu
que estàs can
SOLsada, ja no ets la del di FA#7buix.
I a
SImllargo la SImmaj7traçada fins la SIm7galta i som MIrius
quan sents que et
SOLdic: avui no et bus FA#7cava i et trobo aquí. SOL LA SOL LA SOLI volaves, LAi volaves... SOLno t'adones LAque t'esborres? SIm SImmaj7 SIm7 MI SOL FA#7
I a
SImllargo la SImmaj7traçada fins la SIm7galta i som MIrius
quan sents que et
SOLdic: avui no et bus FA#7cava i et trobo aquí.
al
del
dei
I es
que estàs can
I a
quan sents que et
Ca
el
I
et
I es
que estàs can
I a
quan sents que et
I a
quan sents que et