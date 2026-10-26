Parque Rosedal (Acords)

I em poso a dibuixar-te aquella tarda

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa jo mai mai
joan dausa jo mai mai
Intro: SIm FA#m SOL RE→ LA x2

SImI em poso a dibuiFA#mxar-te aquella tarda
al SOLparc, tu seies RE→en un LAbanc.
SImAmb botes descorFA#mdades i el jersei
del SOLteu germà gran i una faldiRE→lla de fa uns LAanys.
SImI aquelles arFA#mracades que fa temps
deiSOLxes al calaix, i un llibre RE→entre les LAmans.

I esSImborro del SImmaj7telèfon el misSIm7satge que em MIdiu
que estàs canSOLsada, ja no ets la del diFA#7buix.
I aSImllargo la SImmaj7traçada fins la SIm7galta i somMIrius
quan sents que et SOLdic: avui no et busFA#7cava i et trobo aquí.

SIm FA#m SOL RE→ LA x2

CaSImbells en una cua i ulls inFA#mquiets devorant
el SOLmón d'aquell auRE→tor irlanLAdès.
I SImaquelles pessigoFA#mlles que fa temps
et SOLvan abandonar i aRE→ra trobes a falLAtar.

I esSImborro del SImmaj7telèfon el misSIm7satge que em MIdiu
que estàs canSOLsada, ja no ets la del diFA#7buix.
I aSImllargo la SImmaj7traçada fins la SIm7galta i somMIrius
quan sents que et SOLdic: avui no et busFA#7cava i et trobo aquí.

SOL LA SOL LA

SOLI volaves, LAi volaves... SOLno t'adones LAque t'esborres?

SIm SImmaj7 SIm7 MI SOL FA#7

I aSImllargo la SImmaj7traçada fins la SIm7galta i somMIrius
quan sents que et SOLdic: avui no et busFA#7cava i et trobo aquí.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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