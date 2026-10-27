MI FA#m MI LA
MIInventar-se cada DO#mdia,
inventar els millors moSOL#mments.
Respirar i sentir-se LAlliure, sé que avui ja és diferent.
MIReescriure el meu DO#mllibre,
escollir els millors coSOL#mlors,
i que algú en secret em miLAri i em recordi què és l'amor.
MI DO#m SOL#m LA
MIHi ha un lloc al món on DO#mningú m'espera,
SOL#mperò no estic sol, no, et necessito oblidar.
MIRentar les ferides DO#mpot ser tan terrible
SOL#mcom el vell que espera morir sol i lentament.
MIVull saber si els FA#mestels
brillen encara al SOL#mcel,
que em portin per la LAvida descobrint-me nous camins.
MII deixar enrere els FA#mmals
i cridar fort si SOL#mcal,
vull caminar, ser LAlliure i sentir-me viu.
Dia a dia he de lluitar, DO#mi pas a pas em faig fort.
MIInventar-se cada DO#mdia,
inventar els millors moSOL#mments.
Respirar i sentir-se LAlliure, sé que avui ja és diferent.
MIReescriure el meu DO#mllibre,
escollir els millors coSOL#mlors,
i que algú en secret em miLAri i em recordi què és l'amor.
MI DO#m SOL#m
MI FA#m SOL#m LA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.