Pas a pas (Acords)

Inventar-se cada dia

Acords Acords
Tildo Muxart
MI FA#m MI LA

MIInventar-se cada DO#mdia,
inventar els millors moSOL#mments.
Respirar i sentir-se LAlliure, sé que avui ja és diferent.

MIReescriure el meu DO#mllibre,
escollir els millors coSOL#mlors,
i que algú en secret em miLAri i em recordi què és l'amor.

MI DO#m SOL#m LA

MIHi ha un lloc al món on DO#mningú m'espera,
SOL#mperò no estic sol, no, et necessito oblidar.
MIRentar les ferides DO#mpot ser tan terrible
SOL#mcom el vell que espera morir sol i lentament.

MIVull saber si els FA#mestels
brillen encara al SOL#mcel,
que em portin per la LAvida descobrint-me nous camins.

MII deixar enrere els FA#mmals
i cridar fort si SOL#mcal,
vull caminar, ser LAlliure i sentir-me viu.

Dia a dia he de lluitar, DO#mi pas a pas em faig fort.

MIInventar-se cada DO#mdia,
inventar els millors moSOL#mments.
Respirar i sentir-se LAlliure, sé que avui ja és diferent.

MIReescriure el meu DO#mllibre,
escollir els millors coSOL#mlors,
i que algú en secret em miLAri i em recordi què és l'amor.

MI DO#m SOL#m
MI FA#m SOL#m LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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