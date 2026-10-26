Passarà el temps (Acords)

Obrint un llibre surt gastada

Acords Acords
Els Pets
els pets respira
els pets respira
Intro: SOL→ RE→ DO→ RE x4

SOL→OREbrint un DO→llibre REsurt gasSOL→tada RE DO→ RE
SOL→la REfoto DO→antiREga d'un SOL→amic. RE DO→ RE
SOL→EsREtem juDO→gant daREvant de SOL→casa. RE DO→ RE
SOL→EsREpero DO→que REsigui SOL→feliç. RE DO→ RE

SOL→ComREprant el DO→pa, pasREsant la SOL→plaça RE DO→ RE
SOL→on REet vaig DO→dir de REsortir SOL→amb mi. RE DO→ RE
SOL→Va REser enDO→filats a REdalt d'un SOL→arbre. RE DO→ RE
SOL→AREra hi DO→ha un REbanc de SOL→marbre. RE DO→ RE

SImL'altre dia penMImsavaDOen una noia REque estimava,
SImem venia la MImcara, DOperò ja no recorREdava el seu nom.

MaleduSOLcat, el pas dels REanys remou la DOpols de la ruREtina,
olors, carSOLrers, cares de REgent canvien DOi es fan diREferents.
El que eSOLra nou, a poc a REpoc, es va esDOgotant o s'eliREmina,
però et miro a SOLtu i sé seREgur
que passarà el DO→temps i esRE→tarem SOLjunts,
que passarà el DO→temps i esRE→tarem SOLjunts.

SOL→ RE→ DO→ RE x4

SOL→NoREies truDO→cant que REs'equiSOL→voREquen, DO→ RE
SOL→caREbells teDO→nyits que REja no SOL→hi REsón, DO→ RE
SOL→ulls REgraduDO→ats, saREbates SOL→noREves, DO→ RE
SOL→menREtiDO→des piREaSOL→doREses. DO→ RE

SImL'altre dia em MImtrobava DOamb el mestre que REtant m'odiava,
SImva mirar-me a MImla cara, DOperò ja no recorREdava el meu nom.

MaleduSOLcat, el pas dels REanys remou la DOpols de la ruREtina,
olors, carSOLrers, cares de REgent canvien DOi es fan diREferents.
El que eSOLra nou, a poc a REpoc, es va esDOgotant o s'eliREmina,
però et miro a SOLtu i sé seREgur
que passarà el DO→temps i esRE→tarem SOLjunts,
que passarà el DO→temps i esRE→tarem SOLjunts.

SIm MIm DO RE x2

MaleduSOLcat, el pas dels REanys remou la DOpols de la ruREtina,
olors, carSOLrers, cares de REgent canvien DOi es fan diREferents.
El que eSOLra nou, a poc a REpoc, es va esDOgotant o s'eliREmina,
però et miro a SOLtu i sé seREgur
que passarà el DO→temps i esRE→tarem SOLjunts.

Que passarà el DO→temps i esRE→tarem SOLjunts.
Que passarà el DO→temps i esRE→tarem SOLjunts.
Que passarà el DO→temps i esRE→tarem SOLjunts.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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