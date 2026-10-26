Intro:
SOL→ RE→ DO→ RE x4 SOL→O REbrint un DO→llibre REsurt gas SOL→tada RE DO→ RE SOL→la REfoto DO→anti REga d'un SOL→amic. RE DO→ RE SOL→Es REtem ju DO→gant da REvant de SOL→casa. RE DO→ RE SOL→Es REpero DO→que REsigui SOL→feliç. RE DO→ RE SOL→Com REprant el DO→pa, pas REsant la SOL→plaça RE DO→ RE SOL→on REet vaig DO→dir de REsortir SOL→amb mi. RE DO→ RE SOL→Va REser en DO→filats a REdalt d'un SOL→arbre. RE DO→ RE SOL→A REra hi DO→ha un REbanc de SOL→marbre. RE DO→ RE SImL'altre dia pen MImsava DOen una noia REque estimava, SImem venia la MImcara, DOperò ja no recor REdava el seu nom.
Maledu
SOLcat, el pas dels REanys remou la DOpols de la ru REtina,
olors, car
SOLrers, cares de REgent canvien DOi es fan di REferents.
El que e
SOLra nou, a poc a REpoc, es va es DOgotant o s'eli REmina,
però et miro a
SOLtu i sé se REgur
que passarà el
DO→temps i es RE→tarem SOLjunts,
que passarà el
DO→temps i es RE→tarem SOLjunts. SOL→ RE→ DO→ RE x4 SOL→No REies tru DO→cant que REs'equi SOL→vo REquen, DO→ RE SOL→ca REbells te DO→nyits que REja no SOL→hi REsón, DO→ RE SOL→ulls REgradu DO→ats, sa REbates SOL→no REves, DO→ RE SOL→men REti DO→des pi REa SOL→do REses. DO→ RE SImL'altre dia em MImtrobava DOamb el mestre que REtant m'odiava, SImva mirar-me a MImla cara, DOperò ja no recor REdava el meu nom.
Maledu
SOLcat, el pas dels REanys remou la DOpols de la ru REtina,
olors, car
SOLrers, cares de REgent canvien DOi es fan di REferents.
El que e
SOLra nou, a poc a REpoc, es va es DOgotant o s'eli REmina,
però et miro a
SOLtu i sé se REgur
que passarà el
DO→temps i es RE→tarem SOLjunts,
que passarà el
DO→temps i es RE→tarem SOLjunts. SIm MIm DO RE x2
Maledu
SOLcat, el pas dels REanys remou la DOpols de la ru REtina,
olors, car
SOLrers, cares de REgent canvien DOi es fan di REferents.
El que e
SOLra nou, a poc a REpoc, es va es DOgotant o s'eli REmina,
però et miro a
SOLtu i sé se REgur
que passarà el
DO→temps i es RE→tarem SOLjunts.
Que passarà el
DO→temps i es RE→tarem SOLjunts.
Que passarà el
DO→temps i es RE→tarem SOLjunts.
Que passarà el
DO→temps i es RE→tarem SOLjunts.
Maledu
olors, car
El que e
però et miro a
que passarà el
que passarà el
Maledu
olors, car
El que e
però et miro a
que passarà el
que passarà el
Maledu
olors, car
El que e
però et miro a
que passarà el
Que passarà el
Que passarà el
Que passarà el