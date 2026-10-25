Passaran uns anys (Acords)

El sol a la cara, m'estàs esperant

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra girona 83 87 somnis de carrer
sopa de cabra girona 83 87 somnis de carrer
MIm7El sol a la caREmaj7ra,m'estàs esperant.
MIm7Continuo caminant, no REmaj7em veus passar. RE#dim7
MIm7Voldria oblidar-hoREmaj7tot durant un temps:
MIm7/LAa tu, a tothom, caREmaj7da lloc que conec. SOL/LA

REmaj7I vaig MIm7mirant FA#m7fixament
MIm7els ulls REmaj7dels que MIm7passenFA#m7davant meu
MIm7i no SOL/LAveig ningú que estigui REmaj7content.

MIm7Quants cops m'has REmaj7dit que penso massa!
MIm7Les suposicions no et fan REmaj7anar endavant. RE#dim7
MIm7Quant de temps esREmaj7tarà fora de casa?

SOL/MITot potser que passin uns REmaj7anys.
SOL/MITot potser que passin uns REmaj7→SOL/LAanys.

REmaj7BuscaMIm7résoFA#m7ta el cel
MIm7el sol de REmaj7l'hivern
MIm7sense saFA#m7ber si MIm7soc aquell que REmaj7ara en té MIm7por
FA#m7de seguir un MIm7camí que no és el REmaj7seu,
MIm7i si tot FA#m7em va bé MIm7i encara puc, SOL/LAtornaré
REmaj7pobre, brut, però somrient.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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