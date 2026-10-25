MIm7El sol a la caREmaj7ra,m'estàs esperant. MIm7Continuo caminant, no REmaj7em veus passar. RE#dim7 MIm7Voldria oblidar-hoREmaj7tot durant un temps: MIm7/LAa tu, a tothom, caREmaj7da lloc que conec. SOL/LA
REmaj7I vaig MIm7mirant FA#m7fixament MIm7els ulls REmaj7dels que MIm7passenFA#m7davant meu MIm7i no SOL/LAveig ningú que estigui REmaj7content.
MIm7Quants cops m'has REmaj7dit que penso massa! MIm7Les suposicions no et fan REmaj7anar endavant. RE#dim7 MIm7Quant de temps esREmaj7tarà fora de casa?
SOL/MITot potser que passin uns REmaj7anys. SOL/MITot potser que passin uns REmaj7→SOL/LAanys.
REmaj7BuscaMIm7résoFA#m7ta el cel MIm7el sol de REmaj7l'hivern MIm7sense saFA#m7ber si MIm7soc aquell que REmaj7ara en té MIm7por FA#m7de seguir un MIm7camí que no és el REmaj7seu, MIm7i si tot FA#m7em va bé MIm7i encara puc, SOL/LAtornaré REmaj7pobre, brut, però somrient.