Passatgers del món (Acords)

Passatgers del món

Acords Acords
Smoking Souls
smoking souls nomades
smoking souls nomades
FA SI♭ DO FA x2

PasSI♭satDOgers FAdel món,
úlSI♭tima DOpaFArada.
ESI♭quipatDOges senFAse pes,
més SI♭valdrà DOno porFAtar res.

SI♭

FAPasSI♭satDOgers FAdel món,
el SI♭viatDOge s'aFAcaba.
ViuSI♭re serà DOel nosFAtre tren,
més SI♭val córrer DOo el FAperdrem.

Escalant muntanyes fins al SI♭cel, on caurem?
FAEn buscar les sendes a l'inSI♭fern, ens perdrem.

REmNo vull sentir res,
DOno vull pensar més.
Tan sols busSI♭car, cercar la forma de trobar-nos.
REmNo vull pensar més amb tu,
DOara que ens tenim a prop.
BusSI♭quem, trobem la forma de quedar-nos ací.

FA SI♭ DO FA x2

FiSI♭nal DOdel FAmeu trajecte,
corSI♭responDOdènciFAa amb els teus ulls,
SI♭niDOa set FAamb el teu cos.
L'eSI♭piDOcenFAtre del teu cor
al SI♭baiDOxar a FAl'estació,
reSI♭cords d'aDOquells FAracons que semblen
haSI♭bitar DOla FAimperfecció.

Escalant muntanyes fins al SI♭cel, on caurem?
FAEn buscar les sendes a l'inSI♭fern, ens perdrem.

REmNo vull sentir res,
DOno vull pensar més.
Tan sols busSI♭car, cercar la forma de trobar-nos.
REmNo vull pensar més amb tu,
DOara que ens tenim a prop.
BusSI♭quem, trobem la forma de quedar-nos ací.

REmVeure't SI♭i deixar marFAxar el que més vols.
REmL'experiSI♭ència d'abanFAdonar em crema el cor.

DOAgafa'm amb SI♭força, no hi ha FApor.
DOArrisquem la SI♭vida, no hi ha FApor.

REm DO SI♭ x2

REmI reDOcorde tots els moSI♭ments,
i deDOsitge tornar amb REmells.
No he nascut per ofeSI♭gar-me,
DOvull marxar d'aREmcí, més enSI♭llà,
més enFAllà, més enREmllà. SI♭ FA

REm SI♭ FA

REmVeure't SI♭i deixar marFAxar el que més vols.
REmL'experiSI♭ència d'abanFAdonar em crema el cor.

DOAgafa'm amb SI♭força, no hi ha FApor.
DOArrisquem la SI♭vida, no hi ha FApor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi