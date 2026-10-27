FAPasSI♭satDOgers FAdel món, el SI♭viatDOge s'aFAcaba. ViuSI♭re serà DOel nosFAtre tren, més SI♭val córrer DOo el FAperdrem.
Escalant muntanyes fins al SI♭cel, on caurem? FAEn buscar les sendes a l'inSI♭fern, ens perdrem.
REmNo vull sentir res, DOno vull pensar més. Tan sols busSI♭car, cercar la forma de trobar-nos. REmNo vull pensar més amb tu, DOara que ens tenim a prop. BusSI♭quem, trobem la forma de quedar-nos ací.
FASI♭DOFA x2
FiSI♭nal DOdel FAmeu trajecte, corSI♭responDOdènciFAa amb els teus ulls, líSI♭niDOa set FAamb el teu cos. L'eSI♭piDOcenFAtre del teu cor al SI♭baiDOxar a FAl'estació, reSI♭cords d'aDOquells FAracons que semblen haSI♭bitar DOla FAimperfecció.
Escalant muntanyes fins al SI♭cel, on caurem? FAEn buscar les sendes a l'inSI♭fern, ens perdrem.
REmNo vull sentir res, DOno vull pensar més. Tan sols busSI♭car, cercar la forma de trobar-nos. REmNo vull pensar més amb tu, DOara que ens tenim a prop. BusSI♭quem, trobem la forma de quedar-nos ací.
REmVeure't SI♭i deixar marFAxar el que més vols. REmL'experiSI♭ència d'abanFAdonar em crema el cor.
DOAgafa'm amb SI♭força, no hi ha FApor. DOArrisquem la SI♭vida, no hi ha FApor.
REmDOSI♭ x2
REmI reDOcorde tots els moSI♭ments, i deDOsitge tornar amb REmells. No he nascut per ofeSI♭gar-me, DOvull marxar d'aREmcí, més enSI♭llà, més enFAllà, més enREmllà. SI♭FA
REmSI♭FA
REmVeure't SI♭i deixar marFAxar el que més vols. REmL'experiSI♭ència d'abanFAdonar em crema el cor.
DOAgafa'm amb SI♭força, no hi ha FApor. DOArrisquem la SI♭vida, no hi ha FApor.