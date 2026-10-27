Passeig de Sant Joan (Acords)

Ja no queden avis al Passeig de Sant Joan

Acords Acords
Martín Puig
LAmaj7Ja no queden avis al MImaj7Passeig de Sant Joan.
LAmaj7Fa força estona que MImaj7hauries d’haver arribat.
LAmaj7Aquí a la cantonada MImaj7veig els cotxes passar.
LAmaj7No tinc bateria i voMImaj7lia escoltar Ferran Palau.

SIDes d’avui LAja no sé SIquè sento, LAMartí.
LAmaj7Ja surt el sol al PasMImaj7seig de Sant Joan.
LAmaj7Només caldria saber MImaj7per què ha passat.
LAmaj7No et preocupis per MImaj7mi, que aniré tirant,
LAmaj7que és la meva especiMImaj7alitat.
SIDes d’ahir LAja no sé SIquè sento, LAMartí.

MI SI MI SI
LA SI LA SI

AaaaLAaaaSIaaaaLAaahhhhhh!
LAmaj7AaaaaaaMImaj7aaaaaahhhhhh!
LAmaj7AaaaaaaaMImaj7aaaaahhhhhh!
LAmaj7AaaaaaMImaj7aaaaaaahhhhhh!

LAmaj7Desfer-ho MImaj7tot
LAmaj7i acabar MImaj7fos,
LAmaj7tot i que MImaj7sigui fosc,
LAmaj7ho faria de MImaj7nou.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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