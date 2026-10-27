LAmaj7Ja no queden avis al MImaj7Passeig de Sant Joan. LAmaj7Fa força estona que MImaj7hauries d’haver arribat. LAmaj7Aquí a la cantonada MImaj7veig els cotxes passar. LAmaj7No tinc bateria i voMImaj7lia escoltar Ferran Palau.
SIDes d’avui LAja no sé SIquè sento, LAMartí. LAmaj7Ja surt el sol al PasMImaj7seig de Sant Joan. LAmaj7Només caldria saber MImaj7per què ha passat. LAmaj7No et preocupis per MImaj7mi, que aniré tirant, LAmaj7que és la meva especiMImaj7alitat. SIDes d’ahir LAja no sé SIquè sento, LAMartí.