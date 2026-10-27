un dimecres cap al
he pensat ja fa una es
que no estic enamo
que és el que val
Ara que les tinc, les
i així ja no les tin
Un rellotge de
i l'asfalt llueix
Tinc el foc que em
qualsevol barcelo
Fa baixada o fa
ja no recordo el que
em saluda una
perquè canto en ca
M'acos
Com, bon dia, si
Com que la rima és
em mira i exclama:
«No soc
ni espero cap preten
Aquesta noia m'in
seus ulls i el seu ac
Com que soc valent, la dei
Les intrigues em fan
Malgrat les quatre
quan vol, és un se
El capvespre continu
cada vegada és menys
Netegen una
tota coberta
com si fos un gran a
passo de llarg, no m'a
sé el que em faig i sé el que em
Si les coses no canvien, continuaré passe
Això es deia el meu
i es va morir ca
Ja veieu que n'és, de fà
del no-res fer una can
Malgrat les quatre
quan vol, és un senyor.
Un senyor fotut
perquè es queda en un
el racó de les
quan es vol tenir