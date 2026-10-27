SOL
SOLEstan passant coses al meu cap
SOLi no tenen res a veure amb tu
SOLni amb ningú de vosaltres.
DOHe sortit a veure si canviava d'opinió
SOLaquest temps de merda,
SOLperò sembla que s'estanca.
SOLEstan passant coses al meu pit
SOLi potser tenen a veure amb tu
SOLi amb el que som nosaltres.
DOHe sortit a veure si tenia ganes de veure't
SOLdesprés de llevar-me amb tu.
SImEm fan sospitar les hores.
Crec que m'estàs menREtint.
SImNo pot ser que passin
tan ràpid quan estàs aREquí.
I ara no SOLentenc per què
estic tan SOLcontenta.
No entenc per què SOLsoc tan feliç.
Si cada DOcop que penso que existeixes,
tinc més gaSOLnes d'existir.
SOL
SOLEstan passant coses al meu cos,
SOLi crec que tu hi tens bastant a veure.
Si DObaixes la mà per aquí,
SOLno em faré responsable
SOLdel que pugui seguir.
SOLUf!
SOLEstan passant coses al meu nas,
SOLclarament tenen a veure amb tu
SOLi amb la pell que t'envolta.
DOHe memoritzat cada racó
SOLi penso revisitar-los quan no siguis aquí.
SImEm fa sospitar el que sento,
perquè jo mai sento REres.
SImNo sé si és que fa bon dia
o el tercer caREfè.
I ara no SOLentenc per què
estic tan SOLcontenta.
No entenc per què SOLsoc tan feliç.
Si cada DOcop que penso que existeixes,
tinc més gaSOLnes d'existir.
I ara no SOLentenc per què
estic tan SOLcontenta.
No entenc per què SOLsoc tan feliç.
Si només DOde pensar en veure't,
em reviSOLfen els sentits.
DO
SOLVull que vull que fem niuet a casa,
SOLun lloc a l'armari per quan puguis venir.
DOHo he pensat bastant,
SOLuna mica massa. Vale!
SOLHo he pensat molt.
I ara no SOLentenc per què
estic tan SOLcontenta.
No entenc per què SOLsoc tan feliç.
Si cada DOcop que penso que existeixes,
tinc més gaSOLnes d'existir.
I ara no SOLentenc per què
estic tan SOLcontenta.
No entenc per què SOLsoc tan feliç.
Si només DOde pensar en veure't,
em reviSOLfen els sentits.
Estic preoSOLcupada. Eh?
Per l'enganxe aSOLquest que porto.
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