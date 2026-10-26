Passes la pàgina en blanc (Acords)

Busco un altre lloc amb la teva olor, la dels teus cabells, que s’enreden d’aire

Acords Acords
Blaumut
blaumut el primer arbre del bosc
blaumut el primer arbre del bosc
FA#mBusco un altre lloc amb la teva oLAlor, la dels teus cabells, que s’enreden d’aire.
FA#mI és que ja és etern aquest petit moLAment, que no és teu ni meu, potser d’algú altre.

RECom vam deixar voLAlar tot aquell FA#mpes?
REMai, mai no ha plogut LAdel sòl cap al FA#mcel.

I desSImcrius la paràboLAla amb la mà, que diFA#mbuixa un record més o menys llunyà.
REPasses la LApàgina en FA#mblanc, que ara no importa.
I intenSImtes abraçar tot el LAque no veus, com la FA#mresta d’humans, com la resta dels déus.
SImCom qui és LAa les fosFA#mques.

LA

FA#mAmb les mans d’un dit pots comptar les LAnits que vam ser ferits per mil gotes d’aigua.
FA#mI nedàvem tan lluny que vam perdre el LArumb i els trossets de pa per seguir-ne el rastre.

RECom l’ombra d’algun LAso que ja no FA#msents.
REMai, mai no ha plogut LAdel sòl cap al FA#mcel.

I desSImcrius la paràboLAla amb la mà, que diFA#mbuixa un record més o menys llunyà.
REPasses la LApàgina en FA#mblanc, que ara no importa.
I proSImvar d’abraçar tot el LAque no veus, com la FA#mresta d’humans, com la resta dels déus.
SImCom qui LAcaça mosFA#mques.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi