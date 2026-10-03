PatSOLxanga, DOREque jo vull només patxanga SOLtotal, DORE que SOLtengui DOaRElegria es que no tenSOLgui pa. DORE PatSOLxanga, sa DOviREda és només patxanga inSOLtegral, DORE que SOLno s’eDOquiREvoquin es músics SOLde jazz. DORE
PatLAmxanga per tu, patMImxanga per tots, me LAmcag en s’altura d’aMImquests escalons. Hi ha LAmdies que sí, hi ha MImsegles que no, es LAmmetge des ossos és REun impostor.
PatSOLxanga, DOREque jo vull només patxanga SOLtotal, DORE que SOLel món DOsiREgui sempre des aficiSOLonats. DORE PatSOLxanga, sa DOviREda és només patxanga inSOLtegral, DORE per SOLnoltros DOmeRElons i pes altres SOLsa fam. DORE
ProLAmblemes a mils, i MImcap solució, me LAmcag en sa lluna i veMImtua amb el món. Hi ha LAmcasos que sí, hi ha MImcrisis que no, aLAmquesta hipoteca no és REuna cançó.
PatSOLxanga, DOREque jo vull només patxanga SOLtotal, DORE que SOLballin DOes REheters i es homoseSOLxuals. DORE PatSOLxanga, sa DOviREda és només patxanga inSOLtegral, DORE ses SOLgrues DOse REgiren quan passes SOLdavant. DORE
Hi LAmha peixes que sí, MImhi ha melicotons, ses LAmmares se graven MImtots es culebrons. Hi ha LAmsalpes que sí, hi ha MImconges que no, es LAmvídeos domèstics REsón pel·liculons.
PatSOLxanga, DOREque jo vull només patxanga SOLtotal, DORE s’aSOLmor siDOgui RElliure entre es socis SOLimpars. DORE PatSOLxanga, sa DOviREda és només patxanga inSOLtegral, DORE xerSOLram de DOfaRErina, qui ho ha reSOLparat? DORE
PoeLAmmes que sí, presMImtatges de pols, es LAmllibres s’esborren MImque ja ho saben tot. Hi ha LAmtàpies que sí, paMImrets i mirós, ses LAmmeves barreres no REsón res seriós.
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