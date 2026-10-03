Patxanga (Acords)

Es vídeos domèstics són pel·liculons

Acords Acords
Antònia Font
SOL DO RE SOL DO RE

PatSOLxanga, DOREque jo vull només patxanga SOLtotal, DO RE
que SOLtengui DOaRElegria es que no tenSOLgui pa. DO RE
PatSOLxanga, sa DOviREda és només patxanga inSOLtegral, DO RE
que SOLno s’eDOquiREvoquin es músics SOLde jazz. DO RE

PatLAmxanga per tu, patMImxanga per tots,
me LAmcag en s’altura d’aMImquests escalons.
Hi ha LAmdies que sí, hi ha MImsegles que no,
es LAmmetge des ossos és REun impostor.

PatSOLxanga, DOREque jo vull només patxanga SOLtotal, DO RE
que SOLel món DOsiREgui sempre des aficiSOLonats. DO RE
PatSOLxanga, sa DOviREda és només patxanga inSOLtegral, DO RE
per SOLnoltros DOmeRElons i pes altres SOLsa fam. DO RE

ProLAmblemes a mils, i MImcap solució,
me LAmcag en sa lluna i veMImtua amb el món.
Hi ha LAmcasos que sí, hi ha MImcrisis que no,
aLAmquesta hipoteca no és REuna cançó.

PatSOLxanga, DOREque jo vull només patxanga SOLtotal, DO RE
que SOLballin DOes REheters i es homoseSOLxuals. DO RE
PatSOLxanga, sa DOviREda és només patxanga inSOLtegral, DO RE
ses SOLgrues DOse REgiren quan passes SOLdavant. DO RE

Hi LAmha peixes que sí, MImhi ha melicotons,
ses LAmmares se graven MImtots es culebrons.
Hi ha LAmsalpes que sí, hi ha MImconges que no,
es LAmvídeos domèstics REsón pel·liculons.

PatSOLxanga, DOREque jo vull només patxanga SOLtotal, DO RE
s’aSOLmor siDOgui RElliure entre es socis SOLimpars. DO RE
PatSOLxanga, sa DOviREda és només patxanga inSOLtegral, DO RE
xerSOLram de DOfaRErina, qui ho ha reSOLparat? DO RE

PoeLAmmes que sí, presMImtatges de pols,
es LAmllibres s’esborren MImque ja ho saben tot.
Hi ha LAmtàpies que sí, paMImrets i mirós,
ses LAmmeves barreres no REsón res seriós.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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