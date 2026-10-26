MIPau treballa i estuSIdia,
repassa apunts i LAllibres
sota el taulell, mig SId'amagat.
MID'una petita ofiSIcina
on es guanya la LAvida
amb un contracte SItemporal.
MIPau comparteix la neSIvera
amb dos companys de LAfeina
i un marroquí mig SIil·legal.
MII a l'habitació soSImia
amb una giroLAnina
que viu al bloc que hi ha SIal davant.
LAPau és com la resta, SIquan beu molt, molesta
MIles cambreres dels loLAcals.
Però al mateix temps es mou, SIvol canviar el món.
MIPau no espera des de SIla trinxera,
Pau té LAclar que no vol renunSIciar.
MIPau no es queda resigSInat al terra,
Pau deLAmà tornarà a comenSIçar.
MI SI LA SI
MIPau té proves cada SIdia
de la pornograLAfia que escampa
el món neoSIliberal.
MIPau hi ha cops que desesSIpera,
però sap que no hi ha LAtreva
en un combat tan SIdesigual.
LAPau no és cap heroi, SIno té vocació
MIde ser carn de santoLAral.
Però per dormir tranquil SIha de seguir.
MIPau no espera des de SIla trinxera,
Pau té LAclar que no vol renunSIciar.
MIPau no es queda resigSInat al terra,
Pau deLAmà tornarà a comenSIçar.
LA FA#m LA FA#m SI
MIPau no espera des de SIla trinxera,
Pau té LAclar que no vol renunSIciar.
MIPau no es queda resigSInat al terra,
Pau deLAmà tornarà a comenSIçar.
MI SI LA SI x2
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