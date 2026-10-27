FAPau treballa i esDOtudia,
també té una famíREmlia
que veu només de DOtant en tant.
FATot el dia a l'ofiDOcina
on es guaSI♭nya la vida
amb un contracte DOtemporal.
FAPau té plena la neDOvera
de tuppers de la REmfeina
que fa amb receptes d'InstaDOgram.
FAI a l'habitació soDOmia
amb un canvi SI♭de vida
que sembla que no DOarriba mai.
SI♭Pau és com la resta,
DOcurra i no molesta
FAtot i anar sempre esSI♭tressat.
DOPerò al mateix temps es mou,
DOvol canviar el món.
FAPau no espera des DOde la trinxera.
Pau té SI♭clar que no vol reDOnunciar.
FAPau no es queda reDOsignat al terra.
Pau deSI♭mà tornarà a comenDOçar.
FAPau té proves cada DOdia
que la SI♭pornografia
ens ha portat a un DOlloc fatal.
FAPau hi ha cops que DOdesespera
quan SI♭sap que no hi ha treva
en un combat DOtan desigual.
SI♭Pau no és cap heroi,
DOno té vocació
FAper fer un altre tweet SI♭viral.
DOPerò per dormir tranquil,
DOha de seguir.
FAPau no espera des DOde la trinxera.
Pau té SI♭clar que no vol reDOnunciar.
FAPau no es queda reDOsignat al terra.
Pau deSI♭mà tornarà a comenDOçar.
SI♭ LA SOL LA
SI♭ LA DO
FAPau no espera des DOde la trinxera.
Pau té SI♭clar que no vol reDOnunciar.
FAPau no es queda reDOsignat al terra.
Pau deSI♭mà tornarà a comenDOçar.
FA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.