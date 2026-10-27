Pau (Acords)

Pau treballa i estudia

Acords Acords
Cala Vento
cala vento brindis
cala vento brindis
FAPau treballa i esDOtudia,
també té una famíREmlia
que veu només de DOtant en tant.

FATot el dia a l'ofiDOcina
on es guaSI♭nya la vida
amb un contracte DOtemporal.

FAPau té plena la neDOvera
de tuppers de la REmfeina
que fa amb receptes d'InstaDOgram.

FAI a l'habitació soDOmia
amb un canvi SI♭de vida
que sembla que no DOarriba mai.

SI♭Pau és com la resta,
DOcurra i no molesta
FAtot i anar sempre esSI♭tressat.

DOPerò al mateix temps es mou,
DOvol canviar el món.

FAPau no espera des DOde la trinxera.
Pau té SI♭clar que no vol reDOnunciar.
FAPau no es queda reDOsignat al terra.
Pau deSI♭mà tornarà a comenDOçar.

FAPau té proves cada DOdia
que la SI♭pornografia
ens ha portat a un DOlloc fatal.

FAPau hi ha cops que DOdesespera
quan SI♭sap que no hi ha treva
en un combat DOtan desigual.

SI♭Pau no és cap heroi,
DOno té vocació
FAper fer un altre tweet SI♭viral.

DOPerò per dormir tranquil,
DOha de seguir.

FAPau no espera des DOde la trinxera.
Pau té SI♭clar que no vol reDOnunciar.
FAPau no es queda reDOsignat al terra.
Pau deSI♭mà tornarà a comenDOçar.

SI♭ LA SOL LA
SI♭ LA DO

FAPau no espera des DOde la trinxera.
Pau té SI♭clar que no vol reDOnunciar.
FAPau no es queda reDOsignat al terra.
Pau deSI♭mà tornarà a comenDOçar.

FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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