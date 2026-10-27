Som el pecat origi
FA#mnal, SIla gravetat d’una cai MIguda irracio LAnal.
Som terro
MI/ SOL#risme emocional FA#m
a punt d’explo
LA/ MItar,
la fruita prohi
RE#dimbida, la culpa i la SOL#fam.
Quantes ve
FA#mgades ho vam intentar?
No puc fre
SInar-te, no em vull frenar
i no sé
MIquè em passa.
Vine a ma
LAcasa, no a MI/ SOL#nem a pensar FA#m
una ame
SInaça, SOL#7la capital del pecat.
Però
FA#mvine, que fa temps que SIno sé de tu
y
MIdime si puc estar LA"only for MI/ SOL#you".
Que o
FA#mpinen, perquè ara no ens SImira ningú
i
SOL#7fem del pecat la virtut.
Som el pecat origi
FA#mnal, SIla gravetat d’una cai MIguda irracio LAnal.
Som terro
MI/ SOL#risme emocional FA#m
a punt d’explo
LA/ MItar,
la fruita prohi
RE#dimbida, la culpa i la SOL#fam.
Som el pecat origi
FA#mnal, SIsom el desig sense pen MIsar. LAJo no sé MI/ SOL#dir-te que no. FA#m
Fes-ho per mi, per fa
SOL#7vor,
la meua ma
DO#mnia, la meua obsessió. FA#m SI DO#m
Mira com bufa el
FA#mvent, mira amb quines ganes SIi sé que tu també les MItens, tens també les ganes. LANomés bufes i FA#mbufes, i bu SIfes, SOL#7cauen les fulles hipnotitzades.
Som el pecat origi
FA#mnal, SIla gravetat d’una cai MIguda irracio LAnal.
Som terro
MI/ SOL#risme emocional FA#m
a punt d’explo
LA/ MItar,
la fruita prohi
RE#dimbida, la culpa i la SOL#fam.
Som el pecat origi
FA#mnal, SIsom el desig sense pen MIsar. LAJo no sé MI/ SOL#dir-te que no. FA#m
Fes-ho per mi, per fa
SOL#7vor,
la meua ma
DO#mnia, la meua obsessió. FA#m SI MI LA
Som el pecat origi
FA#mnal, SIsom el desig sense pen MIsar. LAJo no sé MI/ SOL#dir-te que no. FA#m
Fes-ho per mi, per fa
SOL#7vor,
la meua ma
DO#mnia, la meua obsessió. FA#m SI MI LA RE#dim SOL#7 DO#m
Som terro
a punt d’explo
la fruita prohi
Quantes ve
No puc fre
i no sé
Vine a ma
una ame
Però
y
Que o
i
Som el pecat origi
Som terro
a punt d’explo
la fruita prohi
Som el pecat origi
Fes-ho per mi, per fa
la meua ma
Mira com bufa el
Som el pecat origi
Som terro
a punt d’explo
la fruita prohi
Som el pecat origi
Fes-ho per mi, per fa
la meua ma
Som el pecat origi
Fes-ho per mi, per fa
la meua ma