Pecat original ft. Figa Flawas (Acords)

Som el pecat original

Acords Acords
Naina
naina vives o mortes
naina vives o mortes
Som el pecat origiFA#mnal,
SIla gravetat d’una caiMIguda irracioLAnal.
Som terroMI/SOL#risme emocional FA#m
a punt d’exploLA/MItar,
la fruita prohiRE#dimbida, la culpa i la SOL#fam.

Quantes veFA#mgades ho vam intentar?
No puc freSInar-te, no em vull frenar
i no sé MIquè em passa.
Vine a ma LAcasa, no aMI/SOL#nem a pensar FA#m
una ameSInaça, SOL#7la capital del pecat.

Però FA#mvine, que fa temps que SIno sé de tu
y MIdime si puc estar LA"only for MI/SOL#you".
Que oFA#mpinen, perquè ara no ens SImira ningú
i SOL#7fem del pecat la virtut.

Som el pecat origiFA#mnal,
SIla gravetat d’una caiMIguda irracioLAnal.
Som terroMI/SOL#risme emocional FA#m
a punt d’exploLA/MItar,
la fruita prohiRE#dimbida, la culpa i la SOL#fam.

Som el pecat origiFA#mnal,
SIsom el desig sense penMIsar.
LAJo no sé MI/SOL#dir-te que no. FA#m
Fes-ho per mi, per faSOL#7vor,
la meua maDO#mnia, la meua obsessió.

FA#m SI DO#m

Mira com bufa el FA#mvent, mira amb quines ganes
SIi sé que tu també les MItens, tens també les ganes.
LANomés bufes i FA#mbufes, i buSIfes,
SOL#7cauen les fulles hipnotitzades.

Som el pecat origiFA#mnal,
SIla gravetat d’una caiMIguda irracioLAnal.
Som terroMI/SOL#risme emocional FA#m
a punt d’exploLA/MItar,
la fruita prohiRE#dimbida, la culpa i la SOL#fam.

Som el pecat origiFA#mnal,
SIsom el desig sense penMIsar.
LAJo no sé MI/SOL#dir-te que no. FA#m
Fes-ho per mi, per faSOL#7vor,
la meua maDO#mnia, la meua obsessió.

FA#m SI MI LA

Som el pecat origiFA#mnal,
SIsom el desig sense penMIsar.
LAJo no sé MI/SOL#dir-te que no. FA#m
Fes-ho per mi, per faSOL#7vor,
la meua maDO#mnia, la meua obsessió.

FA#m SI MI LA
RE#dim SOL#7 DO#m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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