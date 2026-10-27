SImL'hivern no aREcabarà mai LAmés,
el fred ha entrat per SImsempre SOL
en els raREcons inhòspits LAdel meu pis.
SImAquesta ciuREtat no em porta LAsort.
Odio tant aSImquests carrers SOL
per on mai REmés no tornaLAré a passar…
MImCaldrà que sigui sempre aiSOLxí:
l'un darrere l'altre eternaREment, LA
com aspes SImd'un molí de LAvent.
MImCom el fum es dilueix al SOLvent,
la distància esborra el pensaREment. LA
Aquesta SImnit me n'aniLAré d'aquí.
SOLUn dia vas miRErar-me i em vas SOLdir:
-Vull que siguis REsempre més per a SImmi,
em fas tanta REfalta com la LAllum del sol.
SOLPetits retalls, aREnècdotes d'aSOLhir:
ens vam prometre, peRErò no ens vam comSImplir.
Som dos esREtranys en el maLAteix camí.
SOL RE SOL RE SIm RE LA
SImTots els eREnigmes de la LAnit
sorgien en el SImteu mirar; SOL
el sol va briREllar només per a LAtu i per a mi.
SImA força REde petits peLAcats,
de lentes persisSImtències, SOL
deixem que el REtemps se'ns escapi LAde les mans…
MImCaldrà que sigui sempre aiSOLxí:
l'un darrere l'altre eternaREment, LA
com aspes SImd'un molí de LAvent.
MImCom el fum es dilueix al SOLvent,
la distància esborra el pensaREment. LA
Aquesta SImnit me n'aniLAré d'aquí.
SOLUn dia vas miRErar-me i em vas SOLdir:
-Vull que siguis REsempre més per a SImmi,
em fas tanta REfalta com la LAllum del sol.
SOLPetits retalls, aREnècdotes d'aSOLhir:
ens vam prometre, peRErò no ens vam comSImplir.
Som dos esREtranys en el maLAteix camí.
SOLUn dia vas miRErar-me i em vas SOLdir:
-Vull que siguis REsempre més per a SImmi,
em fas tanta REfalta com la LAllum del sol.
SOLPetits retalls, aREnècdotes d'aSOLhir:
ens vam prometre, peRErò no ens vam comSImplir.
Som dos esREtranys en el maLAteix camí.
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