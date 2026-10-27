Pedres (Acords)

Quantes coses més han de passar

Acords Acords
Mazoni
mazoni carn os i tot inclos
mazoni carn os i tot inclos
MIQuantes coses més han de passar LA
MIper fer caure el tel dels nostres ulls, LA
MIper despullar-nos de l'orgull LA
MIi saber el que som de veritat? LA
SIPoc a poc ens hem acostumat a no SOL#mdirLAres,
i el desconsol va penetrant com un ganiMIvet.

MIEstem en mans d'il·luminats en la foscor, LA
MItraficants de la legalitat; LA
estem en MImans d'il·luminats en la foscor, LA
MIproxenetes de la impunitat. LA
SISaps que no podem estar callats ni un seSOL#mgonLAmés,
perquè la corda es va tensant i ens crema la MIpell.

DO#mCom totes les pedres d'aquest riu,
a força d'aSOL#mnar contra corrent,
ens resistim a FA#mser un sediment
i ens hem tornat més LAforts.
DO#mCom totes les pedres del camí,
el temps ens ha canSOL#mviat lentament;
els riures que mosFA#mtràvem innocents
són fulles de tarLAdor,
són fulles de tarMIdor.

DO#mCom totes les pedres d'aquest riu,
a força d'aSOL#mnar contra corrent,
ens resistim a FA#mser un sediment
i ens hem tornat més LAforts.
DO#mCom totes les pedres del camí,
el temps ens ha canSOL#mviat lentament;
els riures que mosFA#mtràvem innocents
són fulles de tarLAdor,
són fulles de tarMIdor,
són LAfulles de tarMIdor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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