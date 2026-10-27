MIQuantes coses més han de passar LA MIper fer caure el tel dels nostres ulls, LA MIper despullar-nos de l'orgull LA MIi saber el que som de veritat? LA SIPoc a poc ens hem acostumat a no SOL#mdirLAres, i el desconsol va penetrant com un ganiMIvet.
MIEstem en mans d'il·luminats en la foscor, LA MItraficants de la legalitat; LA estem en MImans d'il·luminats en la foscor, LA MIproxenetes de la impunitat. LA SISaps que no podem estar callats ni un seSOL#mgonLAmés, perquè la corda es va tensant i ens crema la MIpell.
DO#mCom totes les pedres d'aquest riu, a força d'aSOL#mnar contra corrent, ens resistim a FA#mser un sediment i ens hem tornat més LAforts. DO#mCom totes les pedres del camí, el temps ens ha canSOL#mviat lentament; els riures que mosFA#mtràvem innocents són fulles de tarLAdor, són fulles de tarMIdor.
DO#mCom totes les pedres d'aquest riu, a força d'aSOL#mnar contra corrent, ens resistim a FA#mser un sediment i ens hem tornat més LAforts. DO#mCom totes les pedres del camí, el temps ens ha canSOL#mviat lentament; els riures que mosFA#mtràvem innocents són fulles de tarLAdor, són fulles de tarMIdor, són LAfulles de tarMIdor.