Intro:
SOL DO→ SOL→ RE SOLSé del tot REcert que te’n MImvas,
que ja has
DOfet les ma SOLletes,
que
DOmai torna REràs. SOLQue aquest REés el co MImmiat
i que tots
DOels re SOLcords
deixes
DOben precin REtats. SOLNo caiguis REmai al MImparany,
un cop si
DOguis prou SOLlluny,
de vo
DOler girar el REcap. SOLSegueix mi RErant enda MImvant,
no fos que
DOen mirar en SOLrere
em
DOpuguis enyo RErar. MImÉs una his SImtòria sen DOse cap fi SOLnal? MImO bé és SImel final trist de la DOnostra amis REtat?
Si al
DO→gun REdia et no SOL→tes MImtrist, DO→saps REbé que em tens a SOLquí. DO→Si REgues SOL→molt fe MImliç, DO→cui REda’t i pensa en SOLmi. SOLNo vulguem for REçar el des MImtí,
allò que
DOjunts hem vis SOLcut,
que no
DOperdi sen REtit. SOLCadascú REpel seu MImcamí,
no trenquéssim
DOla màgi SOLa
d’allò
DOque ens va u REnir. MImTants senti SImments que no DOs’endurà el SOLvent, MImi un grapat SImde records que DOno ens prendrà ni REDéu.
Si al
DO→gun REdia et no SOL→tes MImtrist, DO→saps REbé que em tens a SOLquí. DO→Si REgues SOL→molt fe MImliç, DO→cui REda’t i pensa en SOLmi. DO→ RE SOL→ MIm DO→ RE SOL x4 SOL
Si al
DO→gun REdia et no SOL→tes MImtrist, DO→saps REbé que em tens a SOLquí. I ara DO→ves- REte’n, sigues SOL→molt MImfeliç, DO→cui REda’t i pensa en SOLmi.
Si al
DO→gun REdia et no SOL→tes MImtrist, DO→saps REbé que em tens a SOLquí. I ara DO→ves- REte’n, sigues SOL→molt MImfeliç, DO→cui REda’t i pensa en SOLmi.
que ja has
que
i que tots
deixes
un cop si
de vo
no fos que
em
Si al
allò que
que no
no trenquéssim
d’allò
Si al
Si al
Si al