Pel camí (Acords)

Sé del tot cert que te’n vas

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s lila
whiskyn s lila
Intro: SOL DO→ SOL→ RE

SOLSé del tot REcert que te’n MImvas,
que ja has DOfet les maSOLletes,
que DOmai tornaREràs.

SOLQue aquest REés el coMImmiat
i que tots DOels reSOLcords
deixes DOben precinREtats.

SOLNo caiguis REmai al MImparany,
un cop siDOguis prou SOLlluny,
de voDOler girar el REcap.

SOLSegueix miRErant endaMImvant,
no fos que DOen mirar enSOLrere
em DOpuguis enyoRErar.

MImÉs una hisSImtòria senDOse cap fiSOLnal?
MImO bé és SImel final trist de la DOnostra amisREtat?

Si alDO→gun REdia et noSOL→tes MImtrist,
DO→saps REbé que em tens aSOLquí.
DO→SiREgues SOL→molt feMImliç,
DO→cuiREda’t i pensa en SOLmi.

SOLNo vulguem forREçar el desMImtí,
allò que DOjunts hem visSOLcut,
que no DOperdi senREtit.

SOLCadascú REpel seu MImcamí,
no trenquéssim DOla màgiSOLa
d’allò DOque ens va uREnir.

MImTants sentiSImments que no DOs’endurà el SOLvent,
MImi un grapat SImde records que DOno ens prendrà ni REDéu.

Si alDO→gun REdia et noSOL→tes MImtrist,
DO→saps REbé que em tens aSOLquí.
DO→SiREgues SOL→molt feMImliç,
DO→cuiREda’t i pensa en SOLmi.

DO→ RE SOL→ MIm DO→ RE SOL x4
SOL

Si alDO→gun REdia et noSOL→tes MImtrist,
DO→saps REbé que em tens aSOLquí. I ara
DO→ves-REte’n, sigues SOL→molt MImfeliç,
DO→cuiREda’t i pensa en SOLmi.
Si alDO→gun REdia et noSOL→tes MImtrist,
DO→saps REbé que em tens aSOLquí. I ara
DO→ves-REte’n, sigues SOL→molt MImfeliç,
DO→cuiREda’t i pensa en SOLmi.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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