Intro:
RE SOL REPlouen les pa REmaj7raules, SOLcorren els a RE→ MIm→ SOLcords
darrera
DOdel teu REnom.
Volen les i
REmaj7matges, SOLtornen els re RE→ MIm→ SOLcords
portant la
DOteva o RElor.
Fum de
DOl'herba
entre les
SOLbranques,
vas cre
REmant la millor MImflor.
Pell de
DOlluna
amb ulls de
SOLpluja,
alè de
SOLmmil co LAlors. LA6Vas dibuixant el món. REPloren les REmaj7paraules, SOLcauen els a RE→ MIm→ SOLcords,
ben molls del
DOteu re REcord.
El ca
DOmí no té tor SOLnada,
cada
REdia és un tre MImsor,
sense
DOroba i sense SOLràbia,
vestits
SOLmd'aigua i LAsol. LA6Cos contra cos confonc. REQuan el teu som DOriure em SOLmira poc a REpoc,
el
DOmeu ne SOLguit s'a DOcaba. REQuan a sobre DOmeu et SOLmous a poc a REpoc,
res
DOja no SOLté impor DOtància. REPlouen les pa REmaj7raules, SOLcauen els a REcords,
volen les i
REmaj7matges
cap al
SOLteu re LAcord. LA6Cos contra cos confonc. REQuan el teu som DOriure em SOLmira poc a REpoc,
el
DOmeu ne SOLguit s'a DOcaba. REQuan a sobre DOmeu et SOLmous a poc a REpoc,
res
DOja no SOLté impor DOtància. REQuan el teu som DOriure em SOLmira poc a REpoc,
el
DOmeu ne SOLguit s'a DOcaba. REQuan a sobre DOmeu et SOLmous a poc a REpoc,
res
DOja no SOLté impor DOtància. REQuan el teu som DOriure em SOLmira poc a REpoc,
el
DOmeu ne SOLguit s'a DOcaba. REQuan a sobre DOmeu et SOLmous a poc a REpoc,
res
DOja no SOLté impor DOtància. REI des DOprés, per SOLno can REsar-te,
soc
DOjo qui SOLpuja i DObaixa. REI des DOprés, per SOLno can REsar-te,
el
DOmeu ne SOLguit s'a DOcaba.
darrera
Volen les i
portant la
Fum de
entre les
vas cre
Pell de
amb ulls de
alè de
ben molls del
El ca
cada
sense
vestits
el
res
volen les i
cap al
el
res
el
res
el
res
soc
el