Pell de lluna (Acords)

Plouen les paraules

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra la nit dels anys
sopa de cabra la nit dels anys
Intro: RE SOL

REPlouen les paREmaj7raules,
SOLcorren els aRE→MIm→SOLcords
darrera DOdel teu REnom.
Volen les iREmaj7matges,
SOLtornen els reRE→MIm→SOLcords
portant la DOteva oRElor.

Fum de DOl'herba
entre les SOLbranques,
vas creREmant la millor MImflor.
Pell de DOlluna
amb ulls de SOLpluja,
alè de SOLmmil coLAlors.
LA6Vas dibuixant el món.

REPloren les REmaj7paraules,
SOLcauen els aRE→MIm→SOLcords,
ben molls del DOteu reREcord.

El caDOmí no té torSOLnada,
cada REdia és un treMImsor,
sense DOroba i sense SOLràbia,
vestits SOLmd'aigua i LAsol.
LA6Cos contra cos confonc.

REQuan el teu somDOriure em SOLmira poc a REpoc,
el DOmeu neSOLguit s'aDOcaba.
REQuan a sobre DOmeu et SOLmous a poc a REpoc,
res DOja no SOLté imporDOtància.

REPlouen les paREmaj7raules,
SOLcauen els aREcords,
volen les iREmaj7matges
cap al SOLteu reLAcord.
LA6Cos contra cos confonc.

REQuan el teu somDOriure em SOLmira poc a REpoc,
el DOmeu neSOLguit s'aDOcaba.
REQuan a sobre DOmeu et SOLmous a poc a REpoc,
res DOja no SOLté imporDOtància.
REQuan el teu somDOriure em SOLmira poc a REpoc,
el DOmeu neSOLguit s'aDOcaba.
REQuan a sobre DOmeu et SOLmous a poc a REpoc,
res DOja no SOLté imporDOtància.
REQuan el teu somDOriure em SOLmira poc a REpoc,
el DOmeu neSOLguit s'aDOcaba.
REQuan a sobre DOmeu et SOLmous a poc a REpoc,
res DOja no SOLté imporDOtància.

REI desDOprés, per SOLno canREsar-te,
soc DOjo qui SOLpuja i DObaixa.
REI desDOprés, per SOLno canREsar-te,
el DOmeu neSOLguit s'aDOcaba.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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