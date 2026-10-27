LAm RE SOL DO x4
SOLJa fa cinc SImanys
SOLque vaig tornar a comenSImçar.
SOLEl llop i el SImmar
SOLse m'havien empasSImsat,
DOaranyes i escarbats.
LAmPerò va ser relaRExar-se
SOLi va sortir el DOsol.
LAmConfetis, serpenREtines
SOLi adéu al DOpou.
LAmNingú vol REcares tristes,
SOLningú vol DOplors:
LAmpenalti i REgol és SOLgol.
SOLCom passa el SImtemps
SOLquan un és a on ha de SImser!
SOLI em fan tan conSImtent
SOLl'autogestió i sortir al carSImrer,
DOulls tímids i ametllers.
LAmPerò va ser relaRExar-se
SOLi va sortir el DOsol.
LAmConfetis, serpenREtines
SOLi adéu al DOpou.
LAmNingú vol REcares tristes,
SOLningú vol DOplors:
LAmpenalti i REgol és SOLgol.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.