Penalti i gol és gol (Acords)

Ja fa cinc anys

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve life vest under your seat
pau vallve life vest under your seat
LAm RE SOL DO x4

SOLJa fa cinc SImanys
SOLque vaig tornar a comenSImçar.
SOLEl llop i el SImmar
SOLse m'havien empasSImsat,
DOaranyes i escarbats.

LAmPerò va ser relaRExar-se
SOLi va sortir el DOsol.
LAmConfetis, serpenREtines
SOLi adéu al DOpou.
LAmNingú vol REcares tristes,
SOLningú vol DOplors:
LAmpenalti i REgol és SOLgol.

SOLCom passa el SImtemps
SOLquan un és a on ha de SImser!
SOLI em fan tan conSImtent
SOLl'autogestió i sortir al carSImrer,
DOulls tímids i ametllers.

LAmPerò va ser relaRExar-se
SOLi va sortir el DOsol.
LAmConfetis, serpenREtines
SOLi adéu al DOpou.
LAmNingú vol REcares tristes,
SOLningú vol DOplors:
LAmpenalti i REgol és SOLgol.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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