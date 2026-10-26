Intro:
SOL RE MIm DO x3 SOLPensa en els REdies que anaves amb MImmi. DO SOLJo deia que REno, tu ho vas esco MImllir, DO SOLi ara estàs REsola, vas ser tu qui va dir MImprou, DO SOLi ara es REtàs sola i no tens nin MImgú. DO SOLRecorda REles nits que no vàrem dor MImmir DO SOLi uns i REdeals que no vàrem se MImguir, DO SOLi ara RErecordes aquelles MImnits. DO SOLAque RElles nits i no pots dor MImmir. DO RE→ DO→ RE→ x4 LASomies des SOLperta, SImmirant el fu LAtur,
però tot a
SOLles fosques, SImesperant la LAllum.
Somies des
SOLperta, SImmirant el fu LAtur,
però tot a
SOLles fosques, SImesperant la LAllum. RE→ DO→ RE→ x2 SOLCartes o REbertes a sobre el teu MImllit DO SOLi un pa REper en blanc que no saps què vol MImdir, DO SOLi ara RErecordes aquelles MImnits. DO SOLAque RElles nits i no pots dor MImmir. DO SOLPensa en els REdies que anaves amb MImmi. DO SOLJo deia que REno, tu ho vas esco MImllir, DO SOLi ara estàs REsola, vas ser tu qui va dir MImprou, DO SOLi ara es REtàs sola i no tens nin MImgú. DO RE→ DO→ RE→ x4 LASomies des SOLperta, SImmirant el fu LAtur,
però tot a
SOLles fosques, SImesperant la LAllum.
Somies des
SOLperta, SImmirant el fu LAtur,
però tot a
SOLles fosques, SImesperant la LAllum.
però tot a
Somies des
però tot a
però tot a
Somies des
però tot a