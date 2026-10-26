Pensa en els dies (Acords)

Pensa en els dies que anaves amb mi

Acords Acords
Gossos
gossos directament
gossos directament
Intro: SOL RE MIm DO x3

SOLPensa en els REdies que anaves amb MImmi. DO
SOLJo deia que REno, tu ho vas escoMImllir, DO
SOLi ara estàs REsola, vas ser tu qui va dir MImprou, DO
SOLi ara esREtàs sola i no tens ninMImgú. DO

SOLRecorda REles nits que no vàrem dorMImmir DO
SOLi uns iREdeals que no vàrem seMImguir, DO
SOLi ara RErecordes aquelles MImnits. DO
SOLAqueRElles nits i no pots dorMImmir. DO

RE→ DO→ RE→ x4

LASomies desSOLperta, SImmirant el fuLAtur,
però tot a SOLles fosques, SImesperant la LAllum.
Somies desSOLperta, SImmirant el fuLAtur,
però tot a SOLles fosques, SImesperant la LAllum.

RE→ DO→ RE→ x2

SOLCartes oREbertes a sobre el teu MImllit DO
SOLi un paREper en blanc que no saps què vol MImdir, DO
SOLi ara RErecordes aquelles MImnits. DO
SOLAqueRElles nits i no pots dorMImmir. DO

SOLPensa en els REdies que anaves amb MImmi. DO
SOLJo deia que REno, tu ho vas escoMImllir, DO
SOLi ara estàs REsola, vas ser tu qui va dir MImprou, DO
SOLi ara esREtàs sola i no tens ninMImgú. DO

RE→ DO→ RE→ x4

LASomies desSOLperta, SImmirant el fuLAtur,
però tot a SOLles fosques, SImesperant la LAllum.
Somies desSOLperta, SImmirant el fuLAtur,
però tot a SOLles fosques, SImesperant la LAllum.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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