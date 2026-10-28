Pensant en veu alta (Acords)

Pensant en veu alta és fàcil somiar

Acords Acords
Pep Sala
Acords i lletres de Pep Sala
Acords i lletres de Pep Sala
SOLPensant en veu alta és fàcil soREmmiar.
SOLPerò jo pagaria perquè fos veriREmtat.
DOI vestir-te amb paraules, MIsense ambigüitats,
REm(tu saps que el vi, a vegades, t'ajuda a parLAmlar) LAm7
i poder-te conSOLvèncer, ja cap al MItard,
que et FAquedis, potser una esSOLtona, potser fins deLAmmà.

SOLPensant en veu alta... ahir et vas REmquedar.
SOLDos vasos i una copa van ser dignes comREmpanys
DOper veure't somriure i MIpoder endevinar
REmel que el teu vestit amaga tan mal amaLAmgat, LAm7
i fer-te víctiSOLma, ja cap al MItard,
dels FAmeus desitjos, subSOLtils i perverLAmsos,
i plens d'ansieSOLtat, ja cap al MItard...
La FAnit ens va SOLsegresLAmtant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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