Intro:
LAm REm SOL MI
Una cançoneta i mo n'a
LAmnem,
que tot anirà bé.
Encara que el món
REmcaiga cantarem
una última can
SOLçó,
que ho deixe enrere tot,
que siga la pe
DOnúltima que MI7l’última em fa por. LAm REm SOL DO FA REm MI
La pe
LAmnúltima vegada que vaig REmdir “mai més”
era un
SOLbrindis a la lluna, o era al DOsol, no sé.
No ho tor
FAnaré a fer, no me REmsenta bé
La pe
MInúltima liada forta no fa tant de temps.
Y poco a
LAmpoco,
vaig contro
REmlant els meus impulsos i el meu SOLcoco.
Vaig a po
DOsar-vos la millor cara en les FAfotos,
canviaré el
REmfoco.
És la pe
MInúltima vegada que el meu cap em talla el rotllo. REmFort,
lo
SOLmeu és massa DOfort.
Se
LAmrà la mala REmsort
o
SOLsoc jo el meu pro DOblema. LA
Però
REmtu
que em
SOLmires amb bons DOulls,
que
LAmsaps tot el que REmvull,
sem
SOLpre tens la ma MInera.
Una cançoneta i mo n'a
LAmnem,
que tot anirà bé.
Encara que el món
REmcaiga cantarem
una última can
SOLçó,
que ho deixe enrere tot,
que siga la pe
DOnúltima que MI7l’última em fa por. LAm REm SOL DO FA REm MI REmUna cançoneta i mo n’a SOLnem. DOUna cançoneta i mo n’a LAmnem. REmUna cançoneta, SOLuna cançoneta, DOuna cançoneta i mo n’anem. LA REmFort,
lo
SOLmeu és massa DOfort.
Se
LAmrà la mala REmsort
o
SOLsoc jo el meu pro DOblema. LA
Però
REmtu
que em
SOLmires amb bons DOulls,
que
LAmsaps tot el que REmvull,
sem
SOLpre tens la ma MInera.
Una cançoneta i mo n'a
LAmnem,
que tot anirà bé.
Encara que el món
REmcaiga cantarem
una última can
SOLçó,
que ho deixe enrere tot,
que siga la pe
DOnúltima que MI7l’última em fa por. LAm REm SOL DO FA REm MI
Una cançoneta i mo n'a
LAmnem.
Una cançoneta i mo n'a
que tot anirà bé.
Encara que el món
una última can
que ho deixe enrere tot,
que siga la pe
La pe
era un
No ho tor
La pe
Y poco a
vaig contro
Vaig a po
canviaré el
És la pe
lo
Se
o
Però
que em
que
sem
Una cançoneta i mo n'a
que tot anirà bé.
Encara que el món
una última can
que ho deixe enrere tot,
que siga la pe
lo
Se
o
Però
que em
que
sem
Una cançoneta i mo n'a
que tot anirà bé.
Encara que el món
una última can
que ho deixe enrere tot,
que siga la pe
Una cançoneta i mo n'a