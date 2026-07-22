La Penúltima (Acords)

Una cançoneta i mo n'anem

Acords Acords
La fúmiga
Intro: LAmREmSOLMI

Una cançoneta i mo n'aLAmnem,

que tot anirà bé.
Encara que el món REmcaiga cantarem
una última canSOLçó,

que ho deixe enrere tot,
que siga la peDOnúltima que MI7l’última em fa por.

LAmREmSOLDO
FAREmMI

La peLAmnúltima vegada que vaig REmdir “mai més”
era un SOLbrindis a la lluna, o era al DOsol, no sé.
No ho torFAnaré a fer, no me REmsenta bé
La peMInúltima liada forta no fa tant de temps.

Y poco a LAmpoco,
vaig controREmlant els meus impulsos i el meu SOLcoco.
Vaig a poDOsar-vos la millor cara en les FAfotos,
canviaré el REmfoco.
És la peMInúltima vegada que el meu cap em talla el rotllo.

REmFort,
lo SOLmeu és massa DOfort.
SeLAmrà la mala REmsort
o SOLsoc jo el meu proDOblema.        LA

Però REmtu
que em SOLmires amb bons DOulls,
que LAmsaps tot el que REmvull,
semSOLpre tens la maMInera.

Una cançoneta i mo n'aLAmnem,

que tot anirà bé.
Encara que el món REmcaiga cantarem
una última canSOLçó,

que ho deixe enrere tot,
que siga la peDOnúltima que MI7l’última em fa por.

LAmREmSOLDO
FAREmMI

REmUna cançoneta i mo n’aSOLnem.
DOUna cançoneta i mo n’aLAmnem.
REmUna cançoneta, SOLuna cançoneta,
DOuna cançoneta i mo n’anem.LA

REmFort,
lo SOLmeu és massa DOfort.
SeLAmrà la mala REmsort
o SOLsoc jo el meu proDOblema.        LA

Però REmtu
que em SOLmires amb bons DOulls,
que LAmsaps tot el que REmvull,
semSOLpre tens la maMInera.

Una cançoneta i mo n'aLAmnem,

que tot anirà bé.
Encara que el món REmcaiga cantarem
una última canSOLçó,

que ho deixe enrere tot,
que siga la peDOnúltima que MI7l’última em fa por.

LAmREmSOLDO
FAREmMI

Una cançoneta i mo n'aLAmnem.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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