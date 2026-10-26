Per art de màgia (Acords)

No és tan fàcil deixar-se emportar

Acords Acords
Txarango
FANo és DOtan REmfàcil LA#deixar-DOse emportar
pel FAvent quanLA#bufa DOfort, com sentiREmments
que han canSOLmviat per art de REmmàgia,
LA#que han canDOviat per art de FAmàgia.
FANo és DOtan REmfàcil LA#deixar-DOse emportar
pel FAvent quanLA#bufa DOfort, com sentiREmments
que han canSOLmviat per art de REmmàgia,
LA#que han canDOviat per art de FAmàgia.

DOTot és difeLA#rent i ara el DOsol surt a poFAnent.
Ha canviDOat per art de LA#màgia: les menDOtides són veriFAtat
DOquan les porta el LA#vent. I si ara el DOsol es pon al REmmar,
buscaSOLmré cants de siREmrenes, LA#temptaDOré a la graveFAtat.

DOVola molt aLA#munt, se m'emporDOta un sentiFAment
que ha canDOviat per art LA#de màgia: les menDOtides són veriFAtat
DOquan les porta el LA#vent. I si ara el DOsol es pon al REmmar,
buscaSOLmré cants de sireREmnes fins LA#que el DOsol torni a escalFAfar.

FA DO LA# DO x2

FANo és DOtan REmfàcil LA#deixar-DOse emportar
pel FAvent quanLA#bufa DOfort, com sentiREmments
que han canSOLmviat per art de REmmàgia,
LA#que han canDOviat per art de FAmàgia.

FA DO LA# DO x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi