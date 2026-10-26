FANo és DOtan REmfàcil LA#deixar-DOse emportar pel FAvent quanLA#bufa DOfort, com sentiREmments que han canSOLmviat per art de REmmàgia, LA#que han canDOviat per art de FAmàgia. FANo és DOtan REmfàcil LA#deixar-DOse emportar pel FAvent quanLA#bufa DOfort, com sentiREmments que han canSOLmviat per art de REmmàgia, LA#que han canDOviat per art de FAmàgia.
DOTot és difeLA#rent i ara el DOsol surt a poFAnent. Ha canviDOat per art de LA#màgia: les menDOtides són veriFAtat DOquan les porta el LA#vent. I si ara el DOsol es pon al REmmar, buscaSOLmré cants de siREmrenes, LA#temptaDOré a la graveFAtat.
DOVola molt aLA#munt, se m'emporDOta un sentiFAment que ha canDOviat per art LA#de màgia: les menDOtides són veriFAtat DOquan les porta el LA#vent. I si ara el DOsol es pon al REmmar, buscaSOLmré cants de sireREmnes fins LA#que el DOsol torni a escalFAfar.
FADOLA#DO x2
FANo és DOtan REmfàcil LA#deixar-DOse emportar pel FAvent quanLA#bufa DOfort, com sentiREmments que han canSOLmviat per art de REmmàgia, LA#que han canDOviat per art de FAmàgia.